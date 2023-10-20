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Импортозамещение в сфере спортивных товаров в России выросло на 30%
В России показатели импортозамещения в спортивном сегменте увеличились на 30% за 2023 год
Показатели импортозамещения в сегменте массового и профессионального спорта за 2023 год в России увеличились на 30%. Об этом на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта на форуме «Россия – спортивная держава» сообщила председатель ассоциации производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и оборудования Анна Максимова.
По ее словам, высокий процент импортозамещения в сегменте массового спорта и профессиональной подготовки – гребля на байдарках, прыжки на батуте и гиревой спорт, передает ТАСС. Она добавила, что отмечается рост показателей импортозамещения практически на 30% в этом году, в сегменте массового спорта было запущено производство модных сейчас сапбордов, досок для серфинга, в сегменте профессионального спорта доработан инвентарь для легкой атлетики, футбольные и волейбольные мячи. Она отметила, что по состоянию на конец 2022 года зарегистрировано 810 предприятий промышленности, среди которых 350 имеют оборот по выручке более 1 млн рублей.
Максимова сообщила также, что на конец 2022 года российская продукция более чем в 100 видах спорта не превышала 50%, 1-2% – бадминтон, гольф, боулинг, конный спорт, не более 50% – фехтование, прыжки на батуте, горнолыжный спорт.
«Важным фактором для спорта высших достижений является сертификация продукции в международных федерациях. Эта сертификация всегда была для нас труднодоступной, средняя стоимость такого сертификата – 10-20 тыс. долларов на один вид продукции. А в Международной федерации футбола составляет примерно 1 млн долларов на лицензирование футбольных полей», – добавила она.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что большая часть доходов от акцизов на алкоголь и табак должна идти на решение социальных вопросов, в том числе на развитие спорта.