Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.16 комментариев
Путин поручил направить средства от акцизов на алкоголь и табак на развитие спорта
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что большая часть доходов от акцизов на алкоголь и табак должна идти на решение социальных вопросов, в том числе на развитие спорта.
«Безусловно, нужно рассмотреть вместе с Минфином, сколько у нас идет от этих акцизов – на вино, на водку, на коньяк, на табак – отчислений на спорт… Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко, профильный вице-премьер) говорит: «Нисколько». Нет, все-таки там есть какие-то (отчисления)», – сказал Путин, а также уточнил, что эти отчисления «не окрашены», передает ТАСС.
По мнению президента, Минфин не просто должен иметь это в виду. «Обращать внимание на то, что если уж мы получаем от этого (акцизов) значительные средства, то они должны идти на реабилитацию тех, кто употребляет (алкоголь, табак), и тех, которые не должны употреблять, – подрастающее поколение», – указал он.
Ранее Путин дал поручение повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта.