Путин поручил направить средства от акцизов на алкоголь и табак на развитие спорта

Tекст: Ольга Иванова

«Безусловно, нужно рассмотреть вместе с Минфином, сколько у нас идет от этих акцизов – на вино, на водку, на коньяк, на табак – отчислений на спорт… Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко, профильный вице-премьер) говорит: «Нисколько». Нет, все-таки там есть какие-то (отчисления)», – сказал Путин, а также уточнил, что эти отчисления «не окрашены», передает ТАСС.

По мнению президента, Минфин не просто должен иметь это в виду. «Обращать внимание на то, что если уж мы получаем от этого (акцизов) значительные средства, то они должны идти на реабилитацию тех, кто употребляет (алкоголь, табак), и тех, которые не должны употреблять, – подрастающее поколение», – указал он.

Ранее Путин дал поручение повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта.