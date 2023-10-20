Приемный сын рассказал, как потерял квартиру из-за обвиненной в торговле людьми матери

Приемный сын рассказал, как обвиняемая в торговле людьми многодетная мать отняла его квартиру

Tекст: Александра Юдина

В эфире одного из федеральных шоу он рассказал, что приемная мать заставила его отказаться от квартиры, поэтому после 18-летия юношу приютила другая многодетная женщина, передает «Вечерняя Москва».

«Он остался на улице, обманутым своей приемной мамой. В два года он был ею усыновлен из детдома. И все эти годы его предупреждали, что в 18 лет он должен выписаться и передать доли своей недвижимости ей и ее детям», – рассказала женщина.

При этом школьный учитель, преподававший у детей обвиняемой, рассказал, что все ребята были хорошо одеты и часто ездили на отдых в Дубай. Тем не менее, по его словам, тревожные звоночки присутствовали. В частности, никто и никогда не видел ее мужа.

«Все удивлялись, что у нее одной так много детей, но о подробностях ее не расспрашивали», – отметил педагог.

Напомним, в Москве в отношении многодетной матери было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Противоправные действия были совершены в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения. 47-летней женщине и ее 44-летней соучастнице предъявили обвинение.