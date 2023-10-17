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В Москве завели дело о торговле людьми на многодетную мать
В Москве завели уголовное дело о торговле людьми на мать 15 детей
На мать 15 детей, которая пыталась запутать окружающих в вопросе, какие дети являются родными, а какие – нет, возбуждено уголовное дело о торговле людьми, сообщили в прокуратуре Москвы.
В Telegram-канале столичной прокуратуры указано, что от медучреждения поступила информация о наличии в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании, после этого была начата проверка многодетной семьи.
В ходе выяснения было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, а также установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей.
Из них двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения приходятся ей родными, причем трое якобы были рождены с помощью суррогатной матери, а мальчик 2018 года рождения и девочка 2019 года рождения были рождены ею за пределами Москвы.
Однако следствие выяснило, что в 2010 году женщине провели операцию, последствием которой стала невозможность забеременеть. Более того, генетическая экспертиза показала отсутствие родства между женщиной и ее пятью детьми.
Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту торговли людьми в отношении несовершеннолетних с использованием поддельных документов.
Как указали в ведомстве, в данный момент 47-летняя женщина вместе с 44-летней соучастницей задержаны.
Ранее дело о похищении и торговле детьми из многодетных семей раскрыли в Ростовской области.