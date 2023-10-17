В Москве завели дело о торговле людьми на многодетную мать

В Москве завели уголовное дело о торговле людьми на мать 15 детей

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале столичной прокуратуры указано, что от медучреждения поступила информация о наличии в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании, после этого была начата проверка многодетной семьи.

В ходе выяснения было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, а также установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей.

Из них двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения приходятся ей родными, причем трое якобы были рождены с помощью суррогатной матери, а мальчик 2018 года рождения и девочка 2019 года рождения были рождены ею за пределами Москвы.

Однако следствие выяснило, что в 2010 году женщине провели операцию, последствием которой стала невозможность забеременеть. Более того, генетическая экспертиза показала отсутствие родства между женщиной и ее пятью детьми.

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту торговли людьми в отношении несовершеннолетних с использованием поддельных документов.

Как указали в ведомстве, в данный момент 47-летняя женщина вместе с 44-летней соучастницей задержаны.

Ранее дело о похищении и торговле детьми из многодетных семей раскрыли в Ростовской области.