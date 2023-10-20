Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия0 комментариев
Доллар опустился ниже 96 рублей
Доллар впервые с 25 сентября опустился ниже 96 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 20 октября, опустился ниже 96 рублей, преодолев эту отметку впервые с 25 сентября.
Доллар снижался на 1,3% и торговался на уровне 95,79 рубля, передает ТАСС.
Позднее американская валюта замедлила снижение до 95,88 рубля (минус 1,2%).
Евро терял 1,36%, опускаясь до 101,4 рубля.
Рубль в ходе торгов укрепляется и по отношению к китайской валюте. Юань снижался на 1,29% – до 13,055 рубля.