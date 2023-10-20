  • Новость часаСтало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа
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    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    17 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    12 комментариев
    20 октября 2023, 08:44

    Производитель мороженого собрался конкурировать с Байденом за пост президента США

    Politico: Производитель мороженого, демократ Филлипс решил выдвинуться кандидаты на пост президента США

    Производитель мороженого собрался конкурировать с Байденом за пост президента США
    @ Carlos Gonzalez/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмен-демократ Дин Филлипс, один из основателей компании по производству мороженого-джелато Talenti Gelato заявил коллегам, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, сообщает Politico со ссылкой на источники в конгрессе.

    Два источники издания отмечают, что миллионер точно будет баллотироваться на выборы президента США, третий собеседник заявил, что Филлипс «явно рассматривает» такую возможность, но еще не определился с решением, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание, Филлипс, который основал производство мороженого-джелато Talenti Gelato, в состоянии сам финансировать свою предвыборнуюб кампанию.

    Между тем, миллионер призывал Байдена вступить в соревнование с другими демократами на партийных праймериз, ссылаясь на то, что «страна просит альтернативы», намекая на возраст президента США.

    Ранее Байден объяснил желание переизбраться на пост президента США, чтобы «подавить Россию» и «объединить Европу».

    Между тем, Роберт Кеннеди – младший, пообещавший завершить конфликт на Украине за 100 дней и «на лучших условиях», заявил об участии в президентских выборах США в качестве независимого кандидата.

    18 октября 2023, 20:29
    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена

    Захарова пошутила над словами Байдена о его израильском происхождении

    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова американского президента Джо Байдена о том, что он родился в Израиле.

    «Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», – написала Захарова своем Telegram-канале. «Российское вмешательство» в американские выборы становится все более изощренным», – иронично заключила она.

    Президент США Джо Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил о том, что родился в Израиле, передает ТАСС. При этом в открытом доступе есть информация о том, что местом его рождения является американский штат Пенсильвания. Согласно Конституции Соединенных Штатов, президентом страны может стать только гражданин США по рождению.

    Ранее Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время подъема по трапу самолета.

    Коментарии (10)
    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (42)
    18 октября 2023, 05:12
    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена

    Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе с участием президента США Байдена

    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена
    @ Yuri Gripas/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади.

    Ас-Сафади заявил иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, что Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду, передает РИА «Новости».

    Позднее пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден не полетит в Иорданию. По словам представителя американской администрации, Байден, несмотря на отмену визита в Амман, рассчитывает на скорую встречу с лидерами Иордании, Египта и Палестинской национальной автономии (ПНА), останется в контакте с ними в ближайшие дни.

    Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов заявил, что отмена визита президента США в Израиль в сложившейся ситуации означала бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей сверхдержавы.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 07:53
    В Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена на Ближнем Востоке

    Журналист ван Денски: Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Байдену

    В Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена на Ближнем Востоке
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Джо Байдену, завила журналист издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.

    Журналист заявила в своем Youtube-канале, что «вояж» Байдена на Ближний Восток оказался провальным, поскольку король Иордании Абдалла отказался встречаться с Байденом. Обозреватель отметила, что «это тот самый король, который сказал, что он не примет ни одного беженца из Газы», передает РИА «Новости».

    Ван Денски также отметила, что отказался встречаться с Байденом и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что она назвала «второй пощечиной».

    Журналист выразила недоумение, планировала ли американская администрация этот визит «для публичного унижения». По мнению обозревателя, уже во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который ждал приема у саудовского принца Мухаммеда бен Салмана восемь часов, было ясно, «что это будет провалом».

    Накануне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане по ситуации в секторе Газа с участием президента США Джо Байдена, а также лидеров Египта и Палестины. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (2)
    18 октября 2023, 12:19
    Байден в Израиле обвинил «другую сторону» в атаке на больницу в Газе

    Байден на встрече с Нетаньяху возложил ответственность за атаку на больницу в Газе на «другую сторону»

    Байден в Израиле обвинил «другую сторону» в атаке на больницу в Газе
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что ответственность за атаку на больницу Аль-Ахли в городе Газа несет «другая сторона» конфликта.

    Американский президент заявил, что глубоко опечален взрывом в медучреждении. «На основании того, что я видел, кажется, что это было сделано другой стороной, а не вами», – сказал Байден, обращаясь к Нетаньяху.

    Он добавил, что прибыл в еврейское государство, чтобы выразить поддержку Израилю со стороны США на фоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Между тем сам Нетаньяху во время своей вступительной речи перед встречей с Байденом ничего не сказал про атаку больницы в Газе.

    Премьер-министр поблагодарил США за поддержку, отметив, что масштабы сотрудничества, которое есть у Израиля с начала этой войны, достигли «поистине беспрецедентного уровня за всю историю» альянса между странами.

    «Мы видим эту поддержку в четком послании, которое вы направили нашим врагам, потребовав не испытывать наше терпение, и в виде двух американских авианосных групп, которые вы направили в регион, чтобы поддержать эти слова действиями», – сказал Нетаньяху.

    Байден же пообещал, что США продолжат оказывать поддержку Израилю.

    Президент США заявил, что в ходе эскалации конфликта и атак ХАМАС погибли более 1,3 тыс. человек, в том числе 31 американец. Байден сравнил движение ХАМАС с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

    «Они [ХАМАС] совершали зло и зверства, после которых ИГ кажется несколько более разумным», – сказал глава США. Он подчеркнул, что ХАМАС не представляет всех палестинцев и не принес этому народу ничего, кроме страданий.

    Напомним, при атаке на больницу в Газе погибли и пострадали более 800 человек. Армия Израиля заявила о доказательствах непричастности к атаке на медучреждение.

    Мировые лидеры выступили с осуждением атаки на больницу и призвали найти виновных.

    Коментарии (27)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (20)
    19 октября 2023, 03:08
    Байден собрался попросить у Конгресса около 60 млрд долларов на Украину

    NBC News: Президент США Байден планирует попросить у Конгресса выделить на Украину около 60 млрд долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует попросить у Конгресса США выделить на Украину около 60 млрд долларов, сообщили источники телеканала NBC News.

    По имеющимся у источников телеканала сведениям, в администрации США планируют направить Киеву большую часть средств из 100 млрд долларов, выделяемых Конгрессом «пакетом» на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Как отмечает телеканал, подготовка «пакета» еще не завершена, но Байден планирует представить его в конце этой недели, передает ТАСС.

    Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов.

    Коментарии (7)
    18 октября 2023, 13:08
    Востоковед указал на растущую токсичность США для арабских стран

    Востоковед Семенов: Поддержка Израиля Вашингтоном после удара в Газе становится токсичной для арабских стран

    Востоковед указал на растущую токсичность США для арабских стран
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Нанесенный по больнице в Газе удар увеличивает риск вмешательства других стран и группировок Ближнего востока в конфликт Израиля и ХАМАС. Кроме того, в этих условиях поддержка Израиля со стороны США становится все более токсичной для арабских стран. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Джо Байден прибыл с визитом в Израиль.

    «У удара по больнице в Газе может быть несколько последствий. С одной стороны, на Израиль сейчас оказывается огромное международное давление. В текущих условиях существенно повысились риски того, что в войну вмешаются другие региональные игроки, например, «Хезболла». Это позволяет Нетаньяху отказаться от рискованной наземной операции в секторе Газа», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Удар помешал и планам США. Например, американского президента Джо Байдена не примут в Иордании, куда он хотел приехать с визитом. Поддержка Израиля со стороны Вашингтона становится токсичной для арабских государств. Теперь Штатам будет труднее оказывать помощь Тель-Авиву, так как это будет негативно сказываться на отношениях с мусульманскими странами», – резюмировал Семенов.

    Ранее Джо Байден в среду прибыл в Израиль. Самолет президента США приземлился в аэропорту Бен-Гурион, сообщает пресс-пул Белого дома. Как заявил посол РФ в Тель-Авиве, Анатолий Викторов, Россия надеется, что глава Штатов призовет ближневосточного союзника к прекращению огня.

    На встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Джо Байден заявил, что ответственность за атаку на больницу Аль-Ахли в городе Газа несет «другая сторона» конфликта. Также он добавил, что прибыл в еврейское государство, чтобы выразить поддержку Тель-Авиву со стороны Вашингтона.

    Накануне в секторе Газа был нанесен ракетный удар по госпиталю. Арабские СМИ пишут о причастности к трагедии израильских ВВС. Отмечается, что многие люди находились на улице в очередях. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть убитые. По данным телеканала Al Arabiya, в результате обстрела медучреждения погибли и пострадали более 800 человек.

    В руководстве ЦАХАЛ, ссылаясь на разведывательные данные, заявили, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу, несет «Исламский джихад».

    Удар по больнице вызвал масштабные акции протеста в мусульманских странах. Во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста. Местные власти призвали участников митингов к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий.

    Глава МИД страны Хакан Фидан заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком. По его мнению, моральное превосходство Вашингтона в регионе невероятно пострадало. Он также отметил, что отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье не является чем-то новым и Белый дом может преследовать тактические и стратегические цели.

    Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. Демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

    На этом фоне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что удар по больнице в городе Газа является военным преступлением, которое не имеет оправдания. По ее словам, виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. При этом она не стала возлагать на кого-либо ответственность за трагедию, пишет «Коммерсант».

    Также издание сообщает, что президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования обстоятельств удара. По его словам, представители Соединенных Штатов уже начали сбор информации о случившемся.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия безусловно является военным преступлением. «Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», – отмечает политик.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва и ОАЭ запросили на 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 03:52
    Эксперт: Отмена визита Байдена в Израиль в такой ситуации означала бы капитуляцию

    Политолог Лукьянов: Отмена визита президента США Байдена в Израиль в такой ситуации означала бы капитуляцию

    Tекст: Антон Никитин

    Президент США Джо Байден не может отменить визит в Израиль в такой ситуации, это означало бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей единственной сверхдержавы, выразил мнение политолог Федор Лукьянов.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отметил, что анонсированный приезд Байдена в Израиль в разгар жгучего обострения можно было бы назвать актом политического мужества, если бы не подозрение, что в Вашингтоне просто не вполне отдавали себе отчет в остроте сложившегося положения.

    По мнению политолога, администрация США ставила перед собой целью поддержать Израиль, удержав его от наиболее резких действий; успокоить арабские страны, прежде всего в Персидском заливе, в надежде, что после того, как схлынут страсти, начнется осторожное восстановление прежней повестки; предотвратить вмешательство Ирана в ситуацию, дав понять, что это вызовет американское вовлечение. «Что получится сейчас, предсказать трудно. Возможно, ничего», – отметил Лукьянов.

    Как считает эксперт, проблема здесь не в каких-то конкретных политико-дипломатических промахах, а в принципиальной неспособности управлять процессами так, как привыкли США, да и в целом крупные страны, считающие, что у них есть рычаги для всего. Лукьянов подчеркнул, что это не просчет Байдена или госсекретаря США Энтони Блинкена, а системный сдвиг, последствия которыми могут быть любыми.

    При этом эксперт выразил уверенность, что отменить визит в Израиль в такой ситуации Байден тоже не может, так как это означало бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей единственной сверхдержавы. «Так что чашу до дна», – призвал Лукьянов.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста. Тем временем толпа протестующих с палестинскими флагами пошла на штурм американской военной базы в турецкой Малатье.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 20:54
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал американского коллегу Джо Байдена опытным политиком.

    «Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике», – сказал Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Российский лидер считает, что «если у них (коллективного Запада) других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо».

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

    Коментарии (7)
    17 октября 2023, 10:35
    В Кремле оценили желание Байдена «подавить» Россию

    Песков заявил, что желание Байдена «подавить» Россию – не новая для Запада идея

    Tекст: Ольга Никитина

    «Подавить» Россию хотят многие западные лидеры, в этом нет ничего нового, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры – все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина», – приводит его слова ТАСС.

    При этом представитель Кремля отметил, что объяснить свое желание лидеры западных стран могут лишь с трудом. Также им тяжело объяснить своим налогоплательщикам результативность подобных действий, указал Песков, отметив, что средства, направленные на такие цели, тратятся впустую.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

    Коментарии (3)
    18 октября 2023, 21:42
    Нетаньяху заявил, что доказал Байдену непричастность Израиля к инциденту в Газе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что предоставил президенту США Джо Байдену доказательства того, что израильские военные не имеют отношения к инциденту в Газе.

    По словам премьера, Байден получил «конкретные доказательства» еще до вылета в Израиль. Нетаньяху заявил, что именно «Исламский джихад» (организация, запрещенная в РФ – прим. ВЗГЛЯД) имеет отношение к запуску ракеты по больнице в Газе, передает ТАСС.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли.

    Коментарии (13)
    18 октября 2023, 12:36
    Американист: Удар по больнице в Газе нарушил ближневосточные планы Байдена

    Американист Дудаков: Конфликт Израиля и ХАМАС расколол американскую политическую элиту

    Американист: Удар по больнице в Газе нарушил ближневосточные планы Байдена
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Президент США Джо Байден хотел урегулировать конфликт Израиля и ХАМАС с помощью встреч с политиками Тель-Авива и арабских стран. Однако удар по больнице в секторе Газа сорвал планы американского лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Байден прибыл с визитом в Израиль.

    «Пока не будет подтвержденной информации о том, что удар по больнице в Газе был нанесен ЦАХАЛ, раскол среди американских политиков будет сохраняться. С одной стороны, все произраильские и антииранские конгрессмены и сенаторы как одобряли военные действия против ХАМАС, так и продолжают их поддерживать», – сказал американист Малек Дудаков.

    «С другой стороны, усилилось давление на американского президента со стороны либерального крыла Демократической партии, требующего срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, последние события начали срывать стратегию Байдена, который хотел за счет встреч с представителями Израиля и арабских стран урегулировать ситуацию», – подчеркнул собеседник.

    «Я допускаю, что давление арабских стран на Израиль будет усиливаться, и Байдену придется с этим смириться. Рано или поздно американский президент начнет намекать Тель-Авиву, что ему пора заканчивать с военной операцией. Хотя публично в Вашингтоне будут заявлять о безоговорочной поддержке своего ближневосточного союзника», – акцентирует он.

    «Кроме того, последний проект бюджета США сейчас вызывает множество споров у конгрессменов. Правых политиков в нем не устраивает выделение денег Украине. В то время как левые недовольны поддержкой Израиля», – резюмировал Дудаков.

    Ранее Джо Байден в среду прибыл в Израиль. Самолет президента США приземлился в аэропорту Бен-Гурион, сообщает пресс-пул Белого дома. Как заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, Россия надеется, что глава Штатов призовет ближневосточного союзника к прекращению огня.

    Накануне в секторе Газа был нанесен ракетный удар по госпиталю. Арабские СМИ пишут о причастности к трагедии израильских ВВС. Отмечается, что многие люди находились на улице в очередях. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть убитые. По данным телеканала Al Arabiya, в результате обстрела медучреждения погибли и пострадали более 800 человек.

    В руководстве ЦАХАЛ, ссылаясь на разведывательные данные, заявили, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу, несет «Исламский джихад».

    Удар по больнице вызвал масштабные акции протеста в мусульманских странах. Во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста. Местные власти призвали участников митингов к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий.

    Глава МИД страны Хакан Фидан заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком. По его мнению, моральное превосходство Вашингтона в регионе невероятно пострадало. Он также отметил, что отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье не является чем-то новым и Белый дом может преследовать тактические и стратегические цели.

    Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. Демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

    На этом фоне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что удар по больнице в городе Газа является военным преступлением, которое не имеет оправдания. По ее словам, виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. При этом она не стала возлагать на кого-либо ответственность за трагедию, пишет «Коммерсант».

    Также издание сообщает, что президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования обстоятельств удара. По его словам, представители Соединенных Штатов уже начали сбор информации о случившемся.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия безусловно является военным преступлением. «Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», – отмечает политик.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва и ОАЭ запросили на 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.

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    18 октября 2023, 14:57
    В США собрались разрешить Байдену применять силу против «Хезболлы»

    В США готовят законопроект, разрешающий Байдену применять силу против «Хезболлы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Конгрессе США разработают законопроект, разрешающий президенту страны Джо Байдену применять силу против разных ближневосточных группировок.

    Как сообщил глава комитета палаты представителей Конгресса США по внешней политике Майкл Маккол изданию Defence News, группа сенаторов занялась созданием проекта, который позволит Байдену наносить удары по разным ближневосточным группировкам, в частности, шиитскому движению «Хезболла», передает РИА «Новости».

    Маккол пояснил, что законопроект разрабатывается на случай, если «Хезболла» «усилит» атаки на Израиль, так как сейчас в соответствии с законодательством у США нет разрешения на нападение.

    Ранее шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля.

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    18 октября 2023, 14:41
    Нетаньяху назвал конфликт Израиля и ХАМАС «войной другого рода»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильской стороне предстоит долгая борьба с движением ХАМАС в секторе Газа, она будет трудной, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с президентом США Джо Байденом.

    Правительство Израиля «едино и решительно настроено» на победу, но это будет «война другого рода», поскольку ХАМАС – «враг другого рода», сказал Нетаньяху, передает ТАСС.

    Он обвинил движение в использовании гражданского населения в секторе Газа в качестве живого щита.

    Путь к победе Израиля будет «долгим и трудным», отметил премьер.

    При нанесении «законных» израильских ударов по «террористам» страдает и гражданское население, ХАМАС несет за это ответственность и должен быть привлечен к ней «за все жертвы среди мирного населения», сказал он.

    Израильские военные пытаются сократить до минимума потери среди гражданских в секторе Газа, отметил Нетаньяху. Он вновь призвал его жителей переместиться в «более безопасные районы».

    Ранее Байден на встрече с Нетаньяху заявил, что США будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».

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