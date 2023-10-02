В Москве назвали дату начала отопительного сезона

Заммэра Бирюков: В Москве начнут включать отопление с 3 октября

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Бирюков, из-за понижения среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинается перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. По его словам, первыми тепло получат соцучреждения, а именно школы, детсады, больницы и поликлиники, параллельно начнется подача отопления в жилых домах и офисных зданиях, а после – на предприятиях торговли и промышленности, передает РИА «Новости».

Заммэра отметил, что в этот раз пуск тепла в Москве стартует гораздо позже из-за хорошей погоды, которая стояла в сентябре. В прошлом году отопление в соцобъектах начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а 18 сентября начали подавать тепло в жилые дома.

Бирюков уточнил, что подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней. Он подчеркнул, что все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, все запланированные работы были завершены, как и планировалось до 1 сентября, пояснил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в период с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, что с первого октября в столичном регионе ожидается осеннее похолодание, однако довольно плавное, температура превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса.