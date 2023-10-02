Газпром: Молдавия продолжает отправлять заявки на газ

Tекст: Валерия Городецкая

В Telegram-канале Газпром сообщил о том, что холдинг получает ежесуточные заявки на поставку газа от молдавской компании «Молдовагаз» и выполняет их.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не станет покупать голубое топливо у российского Газпрома. Он сказал, что Молдавия получает газ из «европейских источников».