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Авиация ВС России под Донецком уничтожила ангар с военной техникой ВСУ
Минобороны: Авиацией ВС России уничтожен ангар с военной техникой ВСУ на донецком направлении
Оперативно-тактической авиацией ВС России на донецком направлении уничтожен ангар с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.
Офицер сообщил, что оперативно-тактической авиацией группировки уничтожен ангар с военной техникой противника, армейской авиацией нанесено поражение пункту временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Новомихайловке и Авдеевке, передает ТАСС.
Представитель Минобороны также сообщил, что экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразили опорный пункт 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР.
В прошлую пятницу ВС России вынудили бежать с поля боя элитную бригаду ВСУ.