  • Новость часаСМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    17 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    2 комментария
    19 октября 2023, 23:02

    Послы стран НАТО в Венгрии провели совещание из-за встречи Путина и Орбана

    Послы стран НАТО и Швеции собрались на экстренное совещание в Будапеште из-за встречи Путина и Орбана

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с переговорами президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана послы стран НАТО и Швеции в Венгрии провели экстренное совещание, сообщают СМИ.

    Совещание прошло в Будапеште по инициативе посла США Дэвида Прессмана. Прессман заявил, что участники встречи «обеспокоены, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным» на фоне российской специальной военной операции на Украине, передает Би-би-си (заблокирована в России) со ссылкой на AFP и «Радио Свободная Европа*».

    «Если у нас есть законные опасения в сфере безопасности, то мы донесем эти опасения до наших союзников», – сказал Прессман. По его словам, он ожидает, что союзники «отнесутся к этому серьезно».

    Глава аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил ATV, что «не американскому послу определять венгерскую внешнюю политику».

    Напомним, Орбан на встрече с Путиным в Китае заявил, что Будапешту удалось наладить хорошие контакты с Москвой, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине.

    Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии те, кто ему завидует. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    19 октября 2023, 15:35
    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»

    Путин призвал разобраться с «дельцами от хоккея», вывозящими юных хоккеистов из России

    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал бизнесом вывоз перспективных молодых хоккеистов за границу и потребовал разобраться с причастными к этому «дельцами от хоккея».

    «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что этот бизнес не всегда благородный», – сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, передает ТАСС.

    Ранее канадский хоккеист Брендан Лайпсик захотел получить российское гражданство и написал соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

    Коментарии (43)
    19 октября 2023, 04:58
    Глава МИД Венгрии обвинил премьера Эстонии в лицемерии

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьера Эстонии Каллас на встречу Путина и Орбана в Пекине

    Глава МИД Венгрии обвинил премьера Эстонии в лицемерии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров Виктора Орбана и Владимира Путина в Пекине.

    Глава МИД Венгрии сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 17 октября на полях международного форума «Один пояс – один путь», «очень неприятной и лишенной всякой логики». По словам Сийярто, эстонский премьер Каллас оказалась «шокирована» встречей и выразила по этому поводу свое возмущение, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии в свою очередь напомнил, что муж Каи Каллас владел компанией, которая поставляла сырье на российский завод на сумму 30 млн евро, несмотря на боевые действия на Украине. «Лицемерие в кубе», – заявил глава венгерского МИД.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана те, кто ему завидует.

    Коментарии (14)
    19 октября 2023, 15:50
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне «ru».

    Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону «ru», передает РИА «Новости».

    «Проработать – это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», – сказал Путин. Также он, говоря о шутерах (компьютерных играх) с негативным отношением к России, подчеркнул, что «мы любим и Канаду, и США, но зачем в таком негативном ключе зарабатывать на нас».

    Ранее Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» высказал мнение, что компьютерные игры являются колоссальным бизнесом, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм».

    Коментарии (19)
    19 октября 2023, 15:57
    Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году

    Путин подписал указ о Всемирных играх дружбы в Москве и Екатеринбурге

    Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году
    @ @ruchessfed

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице и в Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Игры планируется провести для обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на указ.

    Также проведение игр направлено на развитие новых форматов международного спортивного сотрудничества.

    Ранее Путин отмечал, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.

    Коментарии (11)
    19 октября 2023, 12:59
    Путин поручил вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти ставят перед собой задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава».

    «Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек», – цитирует ТАСС Путина.

    «Спорт для нас – безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава», заявил, что продвижение ценностей массового спорта и здорового образа жизни относится к ключевым национальным приоритетам страны.

    Коментарии (0)
    19 октября 2023, 16:12
    Путин: Ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
    Путин: Ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный спорт очень коммерциализирован и зависит от бизнеса и властей государств, это признак его вырождения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

    «То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения. Он (международный спорт) очень коммерциализирован – значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», – приводит его слова ТАСС.

    Путин считает, что новые спортивные организации, лиги, ассоциации и объединения важны, поскольку будут подрывать международную монополию чиновников. «Новые организационно-правовые формы в сфере спорта, конечно, на сегодняшний день в высшей степени востребованы. Потому что эти формы, лиги, ассоциации, объединения, клубы, они, безусловно, будут подрывать сложившуюся систему монополий международного чиновничества на международный спорт и международное общение в сфере спорта», – сказал он.

    Ранее Путин подписал указ о том, что в российской столице и в Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы.

    Коментарии (8)
    19 октября 2023, 14:23
    Путин денонсировал конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации российской стороной рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

    Необходимость прекращения действий конвенции обосновывается в сопроводительных материалах тем, что резолюция Комитета министров СЕ от 27 сентября 2022 года ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете для слежения за исполнением участниками конвенции своих обязательств, передает ТАСС.

    Россию также лишили возможности следить на международном уровне за нарушением прав соответствующих категорий граждан, включая русскоязычное население за границей.

    В такой политической обстановке денонсация конвенции в полной мере отвечает интересам страны, указывается в документах.

    Авторы законопроекта указывали, что с учетом в российских законах норм по защите прав национальных меньшинств и программ по их поддержке, денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав таких групп людей.

    Закон вступит в силу через десять дней после публикации.

    Коментарии (0)
    19 октября 2023, 09:32
    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая

    Путин: Ключевое направление в развитии отношений России и Китая – энергетика

    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая
    @ Louise Delmotte/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевое направление – энергетика, сотрудничество двух стран в этой области становится все более активным и многоплановым, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

    «Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. Одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится все более активным и многоплановым», – подчеркнул Путин в послании, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Он отметил, что последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома. «Соответственно растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности», – добавил президент.

    По его словам, бизнес-форум играет весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации, обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран.

    «Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества. От души желаю вам успехов и всего самого доброго», – обратился Путин к участникам форума.

    Газета ВЗГЛЯД писала об итогах визита Путина в Пекин и о том, как встреча лидеров двух стран отразится на дальнейшем партнерстве России и Китая.

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    19 октября 2023, 14:56
    Введены штрафы за навязывание потребителю допуслуг

    Путин подписал закон о штрафах до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю допуслуг

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.

    На сайте правовой информации указано, что вводят штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных товаров. При этом штраф для должностных лиц устанавливается в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

    Также вводится наказание за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Для должностных лиц он составит 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

    Через 10 дней после опубликования закон вступит в силу.

    Госдума приняла законопроект, предусматривающий введение штрафов за навязывание потребителю дополнительных услуг в конце сентября.

    Напомним, член Совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предложил эффективные способы борьбы с рекламными звонками.

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    19 октября 2023, 06:53
    В Британии предупредили США о необходимости пожертвовать Европой ради Украины

    Политолог Ливен: Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой

    Tекст: Антон Никитин

    Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и трансатлантическими интересами, выразил мнение политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.

    Политолог заявил в своей статье для Responsible Statecraft, что существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины. По мнению Ливена, это была бы одна из худших сделок за всю историю США. Профессор подчеркнул, что именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на протяжении более ста лет, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, американцы склонны радоваться окончательному «подчинению» Европы, которое стало возможным благодаря украинскому конфликту. Однако, по мнению Ливена, такая эйфория не позволяет Вашингтону замечать вызванные военными действиями угрозы, связанные с экономической стагнацией, бесконтрольной миграцией и политическим экстремизмом в европейских странах.

    «На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире», – считает аналитик.

    Именно обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы, по словам Ливена, является жизненно важным интересом США, без учета которого «мощь Америки» будет серьезно подорвана. Осознавая подобный риск, а также огромные потери Украины и провал ее контрнаступления, Вашингтону необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения мира, заключил эксперт.

    Ранее французский генерал присудил победу в украинском конфликте России.

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    19 октября 2023, 00:59
    Лукашенко подписал закон о приостановке ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

    Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии, следует из документа, опубликованного на Национальном правовом портале республики.

    Лукашенко распорядился приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики, передает ТАСС.

    В заключении профильной комиссии нижней палаты белорусского парламента указывалось, что Минск имеет право приостановить действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии, которые приняли решение не выполнять обязательства по данному международному договору в отношении Белоруссии. При этом отмечалось, что республика продолжит выполнять свои обязательства в отношении других государств – участников ДОВСЕ.

    Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). МИД заявил о необратимости выхода России из ДОВСЕ. Кремль возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США.

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    19 октября 2023, 13:17
    Путин поручил кратно увеличить число спортивных соревнований в России

    Tекст: Вера Басилая

    Число спортивных соревнований разного уровня с высоким призовым фондом в России будет кратно увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава».

    «В наших планах – кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов. [Соревнований] общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что спортсменам и тренерам, которые примут участие в зимней Спартакиаде, выплатят около 620 млн рублей.

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    19 октября 2023, 13:42
    Путин поддержал идею возрождения спортивных парадов на Красной площади
    Путин поддержал идею возрождения спортивных парадов на Красной площади
    @ Николай Кубеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади. Предложение на форуме «Россия – спортивная держава» высказал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

    «Хорошая идея», – отреагировал президент.

    Также Путин поручил расширить число стран-участниц соревнований «Игры БРИКС», которые пройдут в 2024 году в Казани, передает ТАСС.

    «Кроме государств БРИКС и присоединившихся [стран], у нас есть еще и [государства-]наблюдатели и те, кто стремится быть членами БРИКС. Надо пошире взять. Я уверен, люди с удовольствием приедут», – сказал Путин.

    Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани, в программу включены 27 видов спорта.

    Коментарии (18)
    19 октября 2023, 09:21
    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена выставили напоказ новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times визиты Путина в Китай и Байдена в Израиль называются контрастирующими поездками, показавшими, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате конфликта на Украине. Проявились эти изменения и в нынешней войне в секторе Газа, передает RT содержание публикации.

    Нарастающие разногласия между Западом, с одной стороны, и России с Китаем – с другой, касаются не только вопроса об ответственных за рост насилия на Ближнем Востоке, но и «разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений», а также на то, кто определяет эти правила.

    Израиль отрицает причастность к удару по больнице в секторе Газа, однако ожесточенная реакция палестинцев и простых арабов «сделала поездку Байдена значительно более неловкой». Сорвались планы американского лидера встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. NYT отмечает, что Байдену будет труднее «действовать в качестве честного посредника».

    Байден, по оценке авторов статьи, пытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая бы навредила интересам США. Также в публикации говорится, что на президента США будет расти давление с тем, чтобы тот убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа.

    Напомним, в преддверии визита в Китай Путин заявил, что так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал.

    Кроме того, в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 16:37
    Путин: Израиль и половину арабских стран могут исключить из мирового спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта предположил, что в связи с нынешней ситуацией в мировом спорте из него могут исключить Израиль и половину арабских стран.

    «Спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических передрягах, а для того, чтобы объединять людей. Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Несмотря на то, что пока «непонятно, кто там и что делает», в связи с последними событиями ограничения в виде спорта могут последовать незамедлительно, добавил он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку.

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