Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.7 комментариев
Путин: Нападают на Орбана те, кто ему завидует
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является «пророссийским» политиком, он провенгерский, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что обвинения Орбана в пророссийской позиции – ерунда, передает ТАСС.
Путин пояснил, что нападают на венгерского премьера не за то, что он занимает отличную от других европейских лидеров позицию, а за его мужество отстаивать свой народ и его интересы.
«А нападают на него главным образом не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа. А этого мужества многие политические деятели сегодняшней Европы лишены. У них нет такого мужества, они ему завидуют. За это на него и нападают», – добавил российский лидер.
Ранее президент России заявил, что разные точки зрения с Орбаном не являются препятствием для диалога и решения проблем.
Кроме того, Путин подтвердил, что пообщался «на ногах» на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине с сербским коллегой Александаром Вучичем
«Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности», – сказал Путин.