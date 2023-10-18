Путин: Нападают на Орбана те, кто ему завидует

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что обвинения Орбана в пророссийской позиции – ерунда, передает ТАСС.

Путин пояснил, что нападают на венгерского премьера не за то, что он занимает отличную от других европейских лидеров позицию, а за его мужество отстаивать свой народ и его интересы.

«А нападают на него главным образом не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа. А этого мужества многие политические деятели сегодняшней Европы лишены. У них нет такого мужества, они ему завидуют. За это на него и нападают», – добавил российский лидер.

Ранее президент России заявил, что разные точки зрения с Орбаном не являются препятствием для диалога и решения проблем.



Кроме того, Путин подтвердил, что пообщался «на ногах» на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине с сербским коллегой Александаром Вучичем

«Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности», – сказал Путин.



