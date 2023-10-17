Путин дал характеристику отношениям с премьер-министром Венгрии Орбаном

Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине

Орбан: Венгрия всегда хотела расширять контакты с Россией, а не противостоять

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт никогда не стремился противостоять Москве, а наоборот, удалось наладить максимально хорошие контакты с Москвой, что и является целью республики, передает ТАСС.

Обращаясь к Путину, премьер Венгрии сообщил, за все 12 встреч, которые были, «такой сложной еще не было».

«В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились», – признался Орбан.

По его словам, отношения двух стран очень много потеряли из-за конфликта на Украине и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно» из двусторонних контактов.

Кроме того, пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши заявил, что Орбан на встрече с Путиным отметил необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Украине, беженцев и санкций.

Ранее Путин на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине на встрече с Орбаном назвал чрезвычайно важным обмен мнениями с Венгрией не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе, несмотря на то, что позиции стран далеко не всегда совпадают.