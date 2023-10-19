Разработчик World of Tanks запустил сбор средств для Украины

Wargaming запустила сбор средств для Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Сбор средств планируется вести до 1 ноября в World of Tanks и World of Warships, передает РБК.

На распространенных в Сети скриншотах с сайта игр пользователям предлагается покупать танк «50ТР Несокрушимый» с желто-голубым узором и эмблемой с трезубцем и набор камуфляжа «Стойкость духа» с девятью декалями.

Все вырученные средства Wargaming обещает направить на приобретение для Украины машин скорой помощи.

Напомним, в России бизнес компании перешел Lesta Studio, которая утверждает, что после ребрендинга проекты развиваются самостоятельно.