Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.16 комментариев
Разработчик World of Tanks запустил сбор средств для Украины
Wargaming запустила сбор средств для Украины
Разработчик World of Tanks компания Wargaming объявила о сборе средств для Украины, для этого пользователям предлагается покупать игровую технику с украинской символикой.
Сбор средств планируется вести до 1 ноября в World of Tanks и World of Warships, передает РБК.
На распространенных в Сети скриншотах с сайта игр пользователям предлагается покупать танк «50ТР Несокрушимый» с желто-голубым узором и эмблемой с трезубцем и набор камуфляжа «Стойкость духа» с девятью декалями.
Все вырученные средства Wargaming обещает направить на приобретение для Украины машин скорой помощи.
Напомним, в России бизнес компании перешел Lesta Studio, которая утверждает, что после ребрендинга проекты развиваются самостоятельно.