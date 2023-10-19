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    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

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    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    19 октября 2023, 11:51

    В Британии сообщили о переброске российских боевых дельфинов на защиту Крыма

    Naval News: Россия перебросила боевых дельфинов для борьбы с ВСУ в Крыму

    В Британии сообщили о переброске российских боевых дельфинов на защиту Крыма
    @ Fotostand/Ballasch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морской флот России (ВМФ) использует обученных дельфинов для защиты Крыма от водолазов ВСУ. Такое предположение сделала официальная газета британского Королевского флота Naval News.

    По сообщению издания, России пришлось усилить оборону на своих военно-морских базах в Крыму у входа в Севастопольскую гавань дрессированными дельфинами, загоны для дельфинов теперь появились на российской военно-морской базе, передает URA.RU. В Naval News добавили, что ВМФ России используют млекопитающих для защиты критически важных баз от водолазов ВСУ.

    По информации газеты, загоны были установлены в сентябре 2023 года, что «соответствует времени, когда украинский спецназ активизировал свою активность в северной части Черного моря».

    Ранее крымский депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что почти все боевые дельфины, которые находились на службе ВМС Украины в Севастополе, распроданы в коммерческие структуры или умерли естественной смертью еще до 2014 года.

    18 октября 2023, 18:29
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

    Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал укрепление Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине истребителей F-16.

    «Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

    «Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

    «В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

    «Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

    ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

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    18 октября 2023, 14:17
    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США

    Шойгу: Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16 в 2024 году

    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты, в нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    Шойгу отметил, что в практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16, поступление которых ожидается уже в будущем году. Министр добавил, что в ответ на эти угрозы Россия принимает соответствующие меры, укрепляет западные рубежи.

    Он отметил, что «страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов».

    По словам министра, защищая киевский режим, «коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах».

    «Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов», – добавил он.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

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    18 октября 2023, 15:03
    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams

    Командир танкового батальона Хутаков рассказал об охоте на Abrams и Leopard

    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    После сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО, рассказал командир танкового батальона, кавалер ордена «Мужества» и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков.

    По его словам, военнослужащие ВС России отслеживают прибытие западной техники на любой участок СВО.

    «Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов – кто должен был первый этого Leopard поймать, Bradley вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!» – сказал Хутаков, передает РИА «Новости».

    Сейчас танкисты батальона Хутакова ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, танки Abrams будут гореть так же, как и другие.

    Коментарии (10)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (23)
    19 октября 2023, 10:59
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (14)
    18 октября 2023, 19:37
    ПВО предотвратила атаку переделанными С-200 Украины по Крыму
    ПВО предотвратила атаку переделанными С-200 Украины по Крыму
    @ Зарембо Игорь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался провести террористическую атаку, ударить ракетами по территории Крымского полуострова, сообщило Министерство обороны России.

    Атака была предпринята около 17.40 мск, украинские военные выстрелили из переоборудованного в ударный вариант комплекса ПВО С-200, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Две украинские ракеты перехватили средства противовоздушной обороны. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности, затем они сдетонировали. Жертв и разрушений не последовало.

    До этого в среду Черноморский флот отразил воздушную атаку ВСУ в Севастополе.

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    19 октября 2023, 08:23
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы отбили наступление трех батальонно-тактических групп ВСУ, в составе которых действовали как бронетехника, так и авиация, на участке Синьковка-Сергеевка на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ силами до трех БТГр предприняли попытку наступать широким фронтом на участке Синьковка – Сергеевка, используя западную и советскую бронетехнику, различные автомобили, танки, артиллерию и авиацию. Марочко добавил, что все атаки были отражены ВС России, прорыва линии фронта не допущено, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что контратак ВСУ с задействованием таких сил и средств на данном участке фронта ранее не фиксировалось.

    Ранее на Купянском направлении «Западная» группировка отразила 13 атак украинских штурмовиков 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского (Харьковская область) и Сергеевки (ЛНР).

    Коментарии (14)
    19 октября 2023, 09:01
    Военный эксперт предупредил о подготовке Украины к атакам на российские ТЭЦ

    Военный эксперт Кнутов: Украина готовится атаковать беспилотниками российские ТЭЦ

    Tекст: Вера Басилая

    Украина разрабатывает беспилотники большой дальности для того, чтобы атаковать российские энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии, сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    Полковник предупредил, что вероятность атак беспилотников на военные объекты, объекты гражданской инфраструктуры, теплоэлекростанции, трансформаторные подстанции высока, передает Ura.ru.

    Он отметил, что для этих планов использование беспилотных аппаратов наиболее вероятно, поскольку имеющиеся у них ракеты не такие совершенные. Кроме того, по словам Кнутова, если отправить роем дроны, есть вероятность, что какой-нибудь прорвется.

    Экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук согласился с Кнутовым, он тоже уверен, что атаки дронов продолжатся, и Украина перейдет к террору. Он отметил, что Россия принимает меры для защиты от самых маленьких дронов. По его словам, на 100% защитить от атаки беспилотников нельзя, но ТЭЦ, атомные электростанции будут на особом контроле.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях.

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    19 октября 2023, 02:50
    Французский генерал присудил победу в украинском конфликте России

    Французский генерал Клермон: Завершение украинского конфликта сейчас означало бы победу России

    Tекст: Антон Никитин

    Завершение украинского конфликта сейчас означало бы победу России, выразил мнение французский генерал Бруно Клермон в статье, опубликованной журналом Valeurs Actuelles.

    По мнению Клермона, «если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы», передает РИА «Новости».

    Издание констатировало, что контрнаступление Украины провалилось, так как ВСУ не смогли достичь его главной цели – возвращения территорий Крыма и Донбасса. В публикации отмечается, что украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую оборонительную линию приведет к разрушению всей системы российской обороны.

    Накануне президент Владимир Путин отметил, что кураторы киевского режима, заявлявшие недавно о необходимости нанести России стратегическое поражение, сейчас «заговорили другим голосом».

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    18 октября 2023, 22:20
    На Украине заявили о взрывах в Николаеве

    Klymenko Time: В Николаеве прогремели взрывы

    Tекст: Антон Никитин

    В городе Николаеве прогремели взрывы, в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога, сообщило издание Klymenko Time.

    Информацию об этом передает ТАСС. Подробности изданием не приводятся.

    Напомним, в среду вечером российская система ПВО перехватила переделанные ракеты советского ЗРК С-200, запущенные Вооруженными силами Украины по территории Крыма. Перед этим Черноморский флот (ЧФ) отразил воздушную атаку ВСУ на Севастополь.

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    19 октября 2023, 10:09
    ВС России уничтожили колонну ВСУ на Краснолиманском направлении

    Марочко: Артиллерия на Краснолиманском направлении уничтожила колонну ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская военная колонна была уничтожена ударным беспилотником и артиллерией ВС РФ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, при помощи ударного БПЛА было нанесено огневое поражение и уничтожен ведущий БТР, остальная техника пыталась развернуться, но один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении, остальная техника была добита артиллерией, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что передвижение колонны ВСУ в ночное время суток в районе Серебрянского лесничества было оперативно выявлено с помощью аэроразведки.

    Ранее российские артиллеристы ликвидировали кочующий танк ВСУ, находившийся на Краснолиманском направлении в Донбассе.

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    19 октября 2023, 12:19
    В США заявили о появлении трех котлов с ВСУ в зоне спецоперации

    Экс-разведчик США Риттер заявил о появлении трех котлов с ВСУ в зоне спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попали в три котла в зоне спецоперации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

    Российские войска устроили «три огромных котла», ВСУ приходится вводить туда резервы, чтобы удерживать позиции, сказал Риттер в интервью на YouTube-канале Никсона, передает РИА «Новости».

    ВС России приступили к новой фазе СВО, они «контролируют поле боя», в скором времени Российская армия приступит к освобождению новых территорий, подконтрольных Киеву, уверен Риттер.

    Ранее Риттер предполагал, что украинский президент Владимир Зеленский может либо погибнуть на Украине, либо сбежать из страны.

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    19 октября 2023, 11:47
    МиГ-31с «Кинжалами» над Черным морем назвали угрозой для кораблей ВМС США

    MWM: Российские «Кинжалы» невозможно перехватить, они могут угрожать кораблям США

    МиГ-31с «Кинжалами» над Черным морем назвали угрозой для кораблей ВМС США
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Патрулирующие Черное море истребители МиГ-31 вооружены ракетами «Кинжал», которые невозможно перехватить, они могут представлять угрозу для размещенной в Средиземном море американской ударной группы, пишет журнал Military Watch.

    Издание пишет, что ракеты «Кинжал» ценятся не только за очень высокую конечную скорость, но и за высокую маневренность и квазибаллистическую траекторию на малых высотах. Их очень сложно отследить, сложно перехватить и обнаружить, передает РИА «Новости».

    Также аналитики предположили, что решение президента Владимира Путина отправить самолеты с «Кинжалами» патрулировать Черное море может быть ответом на размещение в Восточном Средиземноморье американской ударной группы.

    Ранее Путин заявил, что Россия начнет постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 08:59
    Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

    ТОС группировки «Запад» нанесли удар по скоплению жилой силы двух бригад ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелые огнеметные системы российской группировки войск «Запад» нанесли удар по скоплению живой силы двух украинских бригад в укрытиях, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    По его словам, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки передает РИА «Новости».

    Он добавил, что также на Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового.

    Зыбинский добавил, что вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты оперативно-тактической авиации нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны.

    По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», два минометных расчета и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки, потери противника составили до 80 человек живой силы, три танка, БТР М113, два пикапа.

    Ранее Зыбинский рассказал, что российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на Купянском направлении.

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    19 октября 2023, 08:28
    ФСБ задержала жителя Приморья по подозрению в госизмене

    ФСБ задержала передававшего Киеву данные о военных объектах жителя Приморья

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники УФСБ в Приморье пресекли деятельность местного жителя, обвиняемого в передаче украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона, сообщили в управлении.

    Уточняется, что житель Владивостока установил контакты с представителями спецслужб Украины и сам предложил им свои услуги, после чего по заданию кураторов из ГУР МО Украины собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края, передает РИА «Новости».

    Мужчина заверил, что полностью осознавал возможность использования этих сведений против безопасности России.

    В данный момент возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Обвиняемый находится под стражей.

    Ранее ФСБ задержала работавшего на СБУ диверсанта в Орле, совершившего три поджога на объектах транспорта и связи по заданию СБУ за денежное вознаграждение.

    До этого ФСБ задержала в Севастополе россиянина, работавшего на военную разведку Украины. Он трудоустроился в осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Крыму организацию, сведения же передавал в военную разведку Украины.

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    «Кинжалы» над Черным морем лишат власти Киева спокойного сна

    Россия начнет постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как заявил Владимир Путин, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль. В ходе СВО «Кинжал» доказал свою эффективность и неуязвимость перед западными средствами ПВО, поэтому теперь Украине придется находиться в постоянном состоянии тревоги. Какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем? Подробности

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    Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке

    США воздержались от обвинений Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Ответственность за гибель 800 человек Джо Байден возложил на «другую сторону». Подобная позиция вызвала гнев не только арабов, но и других мусульман по всему миру. Чем обусловлено заявление Джо Байдена и как эта позиция скажется на способностях США оказывать влияние на Ближний Восток? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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