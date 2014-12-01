В Крыму рассказали о судьбе боевых дельфинов ВМС Украины

Почти все боевые дельфины, которые находились на службе ВМС Украины в Севастополе, распроданы в коммерческие структуры или умерли естественной смертью еще до 2014 года, заявил крымский депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Белик уверен, что Киев заметает следы своего халатного отношения к животным – дельфинов продали частникам из-за отсутствия средств на их содержание, передает РИА «Новости».

По его словам, боевые дельфины, оказавшиеся на Украине после развала СССР, с 1995 по 2014 год «работали в частных дельфинариях и не занимались боевой подготовкой» – подводный спецназ афалин «развлекал публику в частных дельфинариях» и занимался дельфинотерапией, утверждает Белик.

При этом большинство дельфинов были преклонного возраста, а «обновления кадров» после распада СССР не было.

«Ни о каком украинском патриотизме в отношении боевых дельфинов не может быть и речи, потому что именно при Украине спецназ дельфинов «сменил мечи на плуги», – заявил депутат.

Накануне представитель президента Украины Борис Бабин заявил, что боевые дельфины, которые находились в Севастополе, якобы погибли от голода, потому что «отказались подчиняться» россиянам.

В декабре 2014 года власти Крыма сообщали, что Севастопольский океанариум с боевыми дельфинами продолжает функционировать.