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Израиль эвакуировал свои посольства из Египта и Марокко
Yedioth Ahronoth: Израиль эвакуировал свои посольства из Египта и Марокко
Израиль был вынужден эвакуировать свои диппредставительства в Египте и Марокко в связи с демонстрациями, вызванными событиями в секторе Газа, сообщила газета Yedioth Ahronoth.
По ее данным, в других посольствах Израиля объявлен режим повышенной готовности, передает ТАСС. Израильских дипломатов в странах, нахождение в которых может быть опасно для граждан еврейского государства, министерство иностранных дел старается эвакуировать в более безопасные страны. Всех сотрудников израильских дипмиссий просят соблюдать осторожность и не покидать территорию посольства.
Ранее шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты. После этого в Берлине уже дважды за день напали на синагогу, а учащиеся и преподаватели еврейской школы в центре Рима были эвакуированы из-за сообщения о бомбе.