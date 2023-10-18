Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.7 комментариев
Опрос: Украинцы больше хотят в НАТО, чем в ЕС
Опрос КМИС: Украинцы хотели бы скорее вступить в НАТО, чем в ЕС
Большая часть украинских граждан считают более приоритетным вступление страны в НАТО, чем в Евросоюз, такие результаты показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
Исследование показало, что 54% опрошенных полагают членство НАТО сейчас более приоритетным, передает ТАСС со ссылкой на данные института.
Лишь 24% полагают, что приоритет нужно отдать вступлению в ЕС.
Летом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что смысла обсуждать членство Украины в альянсе нет, поскольку она должна «победить и сохраниться как суверенное государство».