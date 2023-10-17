Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».0 комментариев
Премьер Грузии пристыдил президента Зурабишвили из-за нарушения конституции
Премьер Грузии Гарибашвили пристыдил президента Зурабишвили из-за нарушения конституции
Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили во вторник пристыдил президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее нарушений Конституции страны, установленных Конституционным судом. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Президент должна была быть примером защиты Конституции. Вместо этого она неоднократно, демонстративно и грубо ее нарушила, что установил КС», – сказал Гарибашвили журналистам.
«Никто не выше закона в этой стране», – подчеркнул он.
Гарибашвили отметил, что, поддерживая в 2018 году избрание Саломе Зурабишвили президентом, «Грузинская мечта» «рассчитывала, что она привнесет в политику Грузии европейские стандарты».
«Но мы получили обратную картину, постыдную – она не признает решение КС. Стыдно, когда президент нарушает Конституцию», – сказал премьер-министр.
При этом он признал, что «не имеет иллюзий», что правящая партия наберет в парламенте необходимые 100 голосов для вынесения импичмента Зурабишвили.
Премьер также исключил влияние процесса импичмента на предоставление Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз, чего Тбилиси ожидает в конце года.
«Мы заслужили этот статус. Иное решение будет неприемлемым. В прошлом году Европа допустила грубую ошибку по отношению к Грузии», – заявил глава правительства Грузии.
В скором времени Гарибашвили направится на переговоры по данному вопросу в Брюссель.