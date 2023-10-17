Премьер Грузии пристыдил президента Зурабишвили из-за нарушения конституции

Премьер Грузии Гарибашвили пристыдил президента Зурабишвили из-за нарушения конституции

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Президент должна была быть примером защиты Конституции. Вместо этого она неоднократно, демонстративно и грубо ее нарушила, что установил КС», – сказал Гарибашвили журналистам.

«Никто не выше закона в этой стране», – подчеркнул он.

Гарибашвили отметил, что, поддерживая в 2018 году избрание Саломе Зурабишвили президентом, «Грузинская мечта» «рассчитывала, что она привнесет в политику Грузии европейские стандарты».

«Но мы получили обратную картину, постыдную – она не признает решение КС. Стыдно, когда президент нарушает Конституцию», – сказал премьер-министр.

При этом он признал, что «не имеет иллюзий», что правящая партия наберет в парламенте необходимые 100 голосов для вынесения импичмента Зурабишвили.

Премьер также исключил влияние процесса импичмента на предоставление Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз, чего Тбилиси ожидает в конце года.

«Мы заслужили этот статус. Иное решение будет неприемлемым. В прошлом году Европа допустила грубую ошибку по отношению к Грузии», – заявил глава правительства Грузии.

В скором времени Гарибашвили направится на переговоры по данному вопросу в Брюссель.