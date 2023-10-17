Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Пакистана

Песков: Путин встретится с главой правительства Пакистана, встреча с Аббасом готовится

Tекст: Ольга Никитина

Песков сообщил, что встречу Путина с и. о. премьера Пакистана согласовали утром вторника. Он добавил, что переговоры российского лидера с президентом Палестины готовятся, они были согласованы ранее, однако дату представитель Кремля пока не уточнил, отметив, что события «развиваются динамично», передает ТАСС.

Также Песков сообщил, что Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию палестино-израильского конфликта. Предложения, по его словам, необходимо проработать со всех сторон.

Ранее Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай по приглашению председателя КНР.