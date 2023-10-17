Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.4 комментария
Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Пакистана
Песков: Путин встретится с главой правительства Пакистана, встреча с Аббасом готовится
Президент Владимир Путин во вторник в ходе визита в Китай проведет переговоры с и. о. премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, готовится встреча Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом, добавил представитель Кремля.
Песков сообщил, что встречу Путина с и. о. премьера Пакистана согласовали утром вторника. Он добавил, что переговоры российского лидера с президентом Палестины готовятся, они были согласованы ранее, однако дату представитель Кремля пока не уточнил, отметив, что события «развиваются динамично», передает ТАСС.
Также Песков сообщил, что Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию палестино-израильского конфликта. Предложения, по его словам, необходимо проработать со всех сторон.
Ранее Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай по приглашению председателя КНР.