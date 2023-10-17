Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.4 комментария
В рядах ВСУ в зоне спецоперации стало больше женщин
Марочко сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ в зоне СВО
На линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, в некоторых подразделениях их доля составляет 20%, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Военный эксперт сослался на данные мониторинга радиоэфиров и переговоров между военнослужащими ВФУ, из которых следует, что в украинских формированиях, находящихся в «красной зоне», увеличилось количество женщин, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что девушки служат в ВСУ как рядовыми, так и в различных должностях командного звена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина решила расширить численность военнообязанных за счет женщин.