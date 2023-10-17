Российская авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, бомбардировочной авиацией группировки войск нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе населенного пункта Серебрянка, передает ТАСС.

Начальник пресс-центра группировки также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов противника.

Он добавил, что на краснолиманском направлении подразделения войск «Центр» огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорваны шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.

По его словам, потери украинских войск составили около 60 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина Kozak и автомобиль пикап.

Ранее группировка российских войск «Центр» на краснолиманском направлении отразила девять атак ВСУ, потери Киева составили до 540 военных и восемь единиц техники.