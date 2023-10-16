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    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    12 комментариев
    16 октября 2023, 15:14

    Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

    «Вчера в России отмечался День работников дорожного хозяйства. Поздравляю с профессиональным праздником ветеранов отрасли и всех, кто трудится в ней сегодня. Инженеры, строители, рабочие, благодарю вас за преданность своему делу, за выполнение поставленных задач, желаю вам и всем вашим близким здоровья, успехов», – передает ТАСС его слова.

    Президент назвал дорожное хозяйство одной из значимых отраслей экономики.

    «И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров», – указал Путин.

    Отмечается, что по итогам 2022 года получилось выполнить нормативы и привести нормативное состояние 55% дорог.

    14 октября 2023, 01:27
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина в вопросе палестино-израильского конфликта.

    В сообщении говорится, что движение ХАМАС высоко оценивает позицию главы РФ в отношении конфликта с Израилем, блокады Газа и ударов по гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    ХАМАС добавил, что приветствует усилия Москвы по «прекращению израильских ударов по сектору Газа».

    Ранее Путин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке думать о гражданском населении.

    Коментарии (25)
    15 октября 2023, 11:59
    Путин оценил возможность ядерной войны

    Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

    Путин оценил возможность ядерной войны
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

    «Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем, – отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. – Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».

    По словам Путина, Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, «готовится к войне», но желает мира.

    «Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», – передает ТАСС слова Путина.

    Глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война». «Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» – обратил внимание президент России.

    Коментарии (22)
    13 октября 2023, 17:20
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что продается, в частности, оружие, но усомнился, что это делается на уровне руководства в Киеве.

    «Продают все, что угодно, все, что можно продать. Если оружие продается, продают оружие. Тем более что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока – это само собой разумеется, точно продают», – заявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В распоряжении России имеется информация о продажах оружия Украиной, в том числе на Ближний Восток, сообщил Путин. Однако российский лидер усомнился, что за этим стоит украинское руководство.

    «У нас, конечно, есть данные о продажах вооружения в том числе на Ближний Восток… У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины – понятно – но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно, там поток целый», – сказал он.

    Путин также усомнился, что Украина поставляет вооружение ХАМАС, но не исключил утечку оружия с ее территории. «Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен – очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать», – сказал президент.

    Ранее турецкие СМИ сообщили об использовании ХАМАС американского оружия с Украины.

    Коментарии (16)
    16 октября 2023, 08:31
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.

    Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.

    «Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.

    Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.

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    13 октября 2023, 16:50
    Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
    Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжает получать голубое топливо из России по ценам, которые предложила сама, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому Газпрому. Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали, там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили», – сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В начале октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у российского Газпрома. Путин удивился, когда ему сообщили об отказе Молдавии покупать российский газ.

    Коментарии (46)
    16 октября 2023, 08:42
    Путин оценил потери украинского контрнаступления

    Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские

    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «С 4 июня оно (контрнаступление – прим. ВЗГЛЯД) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.

    Также глава государства напоминал, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (14)
    13 октября 2023, 17:04
    Путин: Вы зря читаете американские СМИ

    Путин обвинил американские СМИ в искажении действительности

    Путин: Вы зря читаете американские СМИ
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам визита в Киргизию призвал не доверять американским средствам массовой информации, так как они зачастую искажают действительность.

    «Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень часто искажают действительность – достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов. Вы его послушайте, он даст вам хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат», – сказал Путин, комментируя публикации американских СМИ о якобы запустении российской авиабазы Кант в Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров назвал гарантом безопасности в Центральной Азии авиабазу Кант ВС России.

    Коментарии (8)
    13 октября 2023, 17:35
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    @ lia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль был беспрецедентно атакован, но отвечает достаточно жестокими методами, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

    «Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было – не только по масштабу, но и по характеру исполнения, – что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами», – сказал глава Российского государства, передает ТАСС.

    В первую очередь, подчеркнул Путин, необходимо думать о гражданском населении в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. «Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – сказал он.

    Напомним, в результате атак ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян. При ударе Израиля по сектору Газа погибли не менее 950 человек.

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    13 октября 2023, 17:27
    Путин объяснил колебания курса рубля
    Путин объяснил колебания курса рубля
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Курс рубля может колебаться по причине того, что валютная выручка в достаточном объеме не возвращается в страну, заявил президент России Владимир Путин.

    «Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего связанных с валютой. На первом этапе мы максимально все разбюрократили, но в силу различных обстоятельств, сейчас не буду их повторять, но наши экономические операторы достаточно быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать за рубежом», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как валютные ограничения помогут рублю.

    Коментарии (25)
    13 октября 2023, 18:12
    Путин рассказал, как и с кем отпраздновал день рождения

    Путин заявил, что в день рождения «сообразил на троих» с Токаевым и Мирзиеевым

    Путин рассказал, как и с кем отпраздновал день рождения
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что отмечал свой день рождения вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

    Путин, отвечая на вопрос, как он отметил день рождения, отметил, что Токаев и Мирзиеев остались 7 числа на обед. «Мы с ними втроем посидели. Сообразили на троих», – с улыбкой добавил он, передает ТАСС.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год. В этот же день Путин совместно с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым запустил поставки российского газа в Узбекистан. Главы государств присоединились к торжественной церемонии из подмосковной резиденции российского лидера (Ново-Огарево). По словам Путина, церемония не была приурочена к его дню рождения специально – «так получилось».

    Российского лидера также поздравили президент Кубы Мигель Диас-Канель, глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов.

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    16 октября 2023, 10:32
    Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян

    Путин: Спрос на китайские авто в России растет из-за улучшения их качества

    Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому российские потребители с удовольствием ими пользуются, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    Президент считает, что у России и Китая есть очень хорошие перспективы сотрудничества в автостроении, судостроении, авиастроении, электронике.

    По словам Путина, он недавно общался с людьми, «которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем», передает ТАСС.

    «Мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», – отметил глава государства.

    Ранее сообщалось, что поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%.

    Коментарии (27)
    16 октября 2023, 07:56
    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины

    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины, расширение НАТО за счет Киева создает угрозы

    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Для России важно сохранение внеблокового статуса Украины, в то время как расширение НАТО за счет Киева создает угрозы, а Москва просит, чтобы ее услышали, заявил Центральному телевидению Китая российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, к эскалации конфликта на Украине привело в том числе то, что ее втаскивали в НАТО, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что Россия сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта, однако Запад не позволил этого сделать.

    Также глава государства отметил, что пропагандируемый Западом мировой «порядок, основанный на правилах» является нонсенсом, так как этих самых правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам такого колониального подхода придумывать правила от случая к случаю ради своей выгоды.

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    16 октября 2023, 09:05
    Путин рассказал о праздновании дня рождения в кругу друзей и близких
    Путин рассказал о праздновании дня рождения в кругу друзей и близких
    @ Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.

    В ответ на вопрос, как он отметил 71-й год рождения, Путин сообщил, что провел его в кругу друзей и близких, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отмечал свой день рождения вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий. «Мы с ними втроем посидели, «сообразили на троих», – улыбнулся Путин.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год.

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    13 октября 2023, 17:48
    Путин прокомментировал возвращение Фридмана в Москву

    Путин: Судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от его поведения

    Путин прокомментировал возвращение Фридмана в Москву
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Каждый россиянин, где бы он ни находился, должен отвечать за нарушение российских законов, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Киргизию.

    Путин, отвечая на вопрос о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана в Москву, отметил, что не видит ничего аморального в выборе места жительства человеком, однако каждый должен отвечать за нарушение законов и соблюдать морально-этические нормы. «Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в РФ, то, естественно, каждый должен отвечать, где бы он ни находился – здесь или за границей», – добавил российский лидер, передает ТАСС.

    По его словам, судьба возвращающихся на родину людей тоже должна зависеть от того, как они себя вели по отношению к России. «Одно дело нарушать закон, а другое – нарушать морально-этические нормы в отношении своей Родины. Если человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда», – пояснил глава государства.

    Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве. Песков заявил, что в возвращении бизнесмена нет ничего необычного, и отметил, что возвращение уехавших из страны миллиардеров и звезд шоу-бизнеса является нормальным процессом.

    Накануне Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России.

    Коментарии (5)
    13 октября 2023, 16:56
    Путин: Армения «никуда не уходит» из СНГ

    Tекст: Вера Басилая

    Армения «никуда не уходит» из СНГ, премьер-министр Никол Пашинян отсутствует на саммите в Бишкеке по «вполне понятным обстоятельствам», заявил президент России Владимир Путин.

    «Что касается Армении, премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались, говорили в том числе по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Не буду об этом говорить, лучше спросить у премьер-министра Армении. Но насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит», – приводит ТАСС слова Путина.

    Напомним, на днях глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил Жапарову, что из-за ряда обстоятельств не сможет принять участие в предстоящей встрече глав СНГ в Бишкеке.

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