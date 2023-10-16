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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    12 комментариев
    16 октября 2023, 13:21

    В Турции сообщили о переговорах с Лавровым по Израилю

    МИД Турции: Фидан обсудил с Лавровым палестино-израильский конфликт

    Tекст: Ольга Никитина

    Главы российского и турецкого внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсуждали урегулирование палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД Турции.

    Источник ТАСС сообщил, что в ходе разговора обсуждалась ситуация в Израиле и Палестине, израильские атаки на Газу.

    Ранее западные СМИ писали, что Турции не удастся добиться успеха в качестве посредника в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

    15 октября 2023, 15:46
    Иран посоветовал Израилю прекратить удары по сектору Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа, соответствующее послание передано Израилю через его союзников, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Если израильские «преступления в секторе Газа» не прекратятся, то «завтра будет поздно», такое послание Тегеран передал Иерусалиму, сказал Абдоллахиян в интервью Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС.

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    15 октября 2023, 17:01
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант подчеркнул, что «это будет мощная, смертоносная и точная война. По его словам, эта война изменит ситуацию навсегда, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия уничтожит все тоннели ХАМАС в секторе Газа и всех боевиков движения.

    Напомним, в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (29)
    15 октября 2023, 23:40
    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам

    Экс-глава Роснано Чубайс занялся развозом гуманитарной помощи пострадавшим от атак ХАМАС

    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс вместе с супругой режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян, сообщил экс-главред радиостанции Алексей Венедиктов* (признан в России иноагентом).

    В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии, на которых видно, как находящийся рядом с автомобилем Чубайс перебирает коробки с вещами.

    По словам Венедиктова, экс-главе Роснано помогает его супруга.

    Ранее стало известно, что экс-глава Роснано вернулся в Израиль после краткосрочного рабочего визита в Дубай.

    Коментарии (10)
    15 октября 2023, 18:26
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Коментарии (44)
    16 октября 2023, 12:44
    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС

    Политолог Ципис: Задача Израиля – уничтожить политическое крыло ХАМАС

    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    «Важно помнить, что ХАМАС имеет два крыла. Первое – политическое. Во главе него стоят лидеры движения, находящиеся в секторе Газа и контролирующие этот регион. Это конкретные люди, которые отдают большую часть приказов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Второе крыло – военизированное. К нему относятся рядовые боевики и командиры, которые теоретически могут находиться повсюду. Они с легкостью способны укрыться среди арабского населения, затаиться в толпе, создать «спящие ячейки». Разумеется, подавить все разрозненные очаги этой организации не представляется возможным», – считает собеседник.

    «Таким образом, ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. К сожалению, реализация задач будет возможна только при условии начала наземной операции», – отмечает эксперт.

    «Возможно, этого исхода событий можно было бы избежать, однако в плену у противника оказалось много израильтян. Судя по всему, просто так их на свободу не отпустят. Жизни и судьбы граждан всегда были приоритетом для нашей страны, поэтому их защита также является священным долгом для Тель-Авива», – уточняет Ципис.

    «ХАМАС, скорее всего, ожидает повторение судьбы ИГИЛ (организация запрещена в России). Напомню, что это террористическое формирование до сих пор не уничтожено полностью. Небольшие ячейки и его сторонники по сей день встречаются в некоторых мусульманских странах. Однако былую силу «Исламское государство» безвозвратно утратило», – подчеркивает собеседник.

    «Борьба с политическим крылом ХАМАС будет чревата некоторыми рисками для Израиля. В первую очередь речь идет о возможных жертвах среди мирного населения. Создание военной администрации в регионе тоже станет сложным испытанием для Тель-Авива, поскольку потребуются серьезные капиталовложения. Жители территории будут нуждаться в материальной поддержке. Скорее всего, в процессе налаживания жизни после конфликта, Израилю будет помогать Евросоюз», – говорит собеседник.

    «ЕС выступает на нашей стороне и, думаю, он вполне может в финансовом плане поддержать выстраивание новой политической реальности в секторе Газа. При этом, как мне кажется, сценарий не особо отразится на объемах поставок военной и иной помощи Украине. В конечном счете Брюссель – сильный экономический игрок», – резюмирует Ципис.

    Ранее Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Об этом он сообщил в интервью для телеканала CBS. В то же время он уточнил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента США, должно быть принято обеими странами.

    Однако Байден уточнил, что в настоящий момент реализация подобного проекта будет затруднительна. Тем не менее, по его словам, «в Израиле понимают, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды» радикализированных организаций. Он подчеркнул, что создание двух государств поможет создать «независимую нацию» для «пяти миллионов» жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

    При этом глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не действует от имени жителей региона. Об этом он сообщил в ходе разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения агрессивных действий Тель-Авива против населения сектора Газа.

    Аббас также выступил за организацию гуманитарных коридоров и предоставление помощи пострадавшим. Кроме того, глава автономии призвал обе стороны освободить заложников и предложил решать кризис, основываясь на существующих международных договоренностях.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье также заявил, что военные страны уничтожат движение ХАМАС. Об этом он сообщил в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени. При этом он подчеркнул, что противники Тель-Авива считали, что страна «распадется» в результате нападения.

    Кроме того, министр обороны еврейского государства Йоав Галант анонсировал «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС. По его словам, грядущие действия Израиля изменят ситуацию навсегда. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, при каких условиях текущее обострение может превратиться в масштабное региональное противостояние.

    Коментарии (12)
    16 октября 2023, 10:38
    Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
    Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что действия и политика движения ХАМАС не отвечают интересам палестинского народа.

    Заявление прозвучало в разговоре Аббаса с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

    При этом Аббас призвал добиться прекращения агрессивных действий Израиля против палестинцев. Кроме того, Аббас призвал ХАМАС и Израиль отпустить заложников.

    Ранее Аббас в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа.

    Коментарии (10)
    15 октября 2023, 15:28
    Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье.

    «ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», – заявил Нетаньяху в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Израиля.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что армия страны развернута по всей стране и готова к крупной наземной операции.

    До этого Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

    Коментарии (13)
    15 октября 2023, 17:20
    В Белом доме не исключили применения ВС США в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби, отвечая на вопрос в интервью Fox News о том, исключено ли задействование американских войск в секторе Газа, сказал, что не станет исключать ничего, когда речь идет об освобождении американцев, передает ТАСС.

    Он добавил, что американская администрация пока не имеет планов или намерений отправлять ВС США для участия в конфликте Палестины и Израиля.

    Ранее глава минобороны Израиля заявил, что израильские военные планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» против ХАМАС. До этого в воскресенье премьер страны Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить это палестинское движение.

    Коментарии (6)
    15 октября 2023, 23:48
    Армия Израиля заявила о поражении 250 военных целей в Газе

    Армия Израиля поразила 250 военных целей в Газе и ликвидировала одного из командиров ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    За последние сутки армия обороны Израиля поразила 250 военных целей в секторе Газа и ликвидировала командира южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаза Эида, сообщили в ЦАХАЛ.

    Из сообщения армии Израиля следует, что ЦАХАЛ поразил около 250 военных целей, в основном на севере сектора Газа, также был убит командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаз Эид, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на протяжении суток армия Израиля наносила удары по пунктам наблюдения, штабам и зонам запуска ракет, принадлежащим ХАМАС.

    Тем временем газета Times of israel сообщила, что по Израилю было выпущено большое количество ракет из сектора Газа. Также в данный момент слышны взрывы от работы системы ПРО «Железный купол».

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в Ливане.

    Коментарии (8)
    15 октября 2023, 21:07
    Армия Израиля заявила о 155 пленных у ХАМАСа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС удерживает в плену 155 человек, заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари в воскресенье.

    Армия Израиля проинформировала семьи 155 пленных о том, что их родственники находятся у ХАМАС, сказал Хагари, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Haaretz.

    Ранее источники Financial Times сообщали, что движение ХАМАС готово освободить пленных, если Израиль остановит бомбардировки Газы.

    Коментарии (0)
    16 октября 2023, 03:49
    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен

    Президент США Байден: ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия

    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, выразил мнение на канале CBS американский президент Джо Байден.

    Глава США подтвердил, что нужен путь для существования Палестинского государства, причем он должен основываться на решении двух государств, передает РИА «Новости».

    По его словам, «это поможет создать независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».

    Ранее Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

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    16 октября 2023, 01:56
    Нетаньяху пригласил Байдена в Израиль

    Премьер Израиля Нетаньяху пригласил американского президента Байдена в Израиль в ближайшее время

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил американскому президенту Джо Байдену посетить Израиль в ближайшее время, пишет издание Times of Israel.

    По информации референта израильского премьера, американский президент получил приглашение посетить Израиль в виде визита солидарности, передает РИА «Новости».

    Как уточняет газета, Байдена пригласили посетить страну уже на этой неделе.

    По данным издания,  нынешний президент США может стать первым главой иностранного государства, посетившим Израиль после начала обострения конфликта.

    Политолог Марат Баширов считает маловероятным, что президент США в ближайшее время примет приглашение. «За соломинку хватается премьер. Байден не поедет пока не станет ясно, что Израиль быстро победит. Иначе – еще один черный шар в президентскую кампанию Байдена», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    Ранее в Белом доме заявили, что американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США.

    Коментарии (2)
    15 октября 2023, 22:21
    ЦАХАЛ начал наносить удары по целям «Хезболлах» в Ливане

    Армия обороны Израиля сообщила об ударах по целям «Хезболлах» в Ливане

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в Ливане.

    В сообщении указано, что ЦАХАЛ начал наносить точечные удары по объектам террористов из «Хезболлах» в Ливане, передает РИА «Новости».

    Вечером в воскресенье стало известно о запуске ХАМАС 20 ракет из Ливана по израильским поселкам.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС. Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что армия страны проведет в секторе Газа «мощную и смертоносную войну».

    Коментарии (0)
    16 октября 2023, 09:58
    Израиль опроверг введение режима прекращения огня в секторе Газа

    Канцелярия премьера Израиля Нетаньяху опровергла введение режима прекращения огня в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Режим пятичасового прекращения огня, о котором ранее объявляли по неофициальным источникам, в настоящее время в секторе Газа не действует, заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В сообщении, опубликованном на странице канцелярии Нетаньяху в соцсети Х (ранее Twitter, органичен в России), в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия, передает ТАСС.

    Ранее канал Al Arabiya сообщил, что режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, введен в южных районах сектора Газа для того, чтобы в анклав смогли доставить гуманитарную помощь.

    Коментарии (3)
    15 октября 2023, 17:21
    Администрация США решила запросить более 2 млрд долларов для Украины и Израиля

    Tекст: Валентина Григоренко

    Администрация США планирует запросить существенно больше 2 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и на другие нужды, заявил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Как указал Салливан в интервью телеканалу CBS, сумма будет значительно больше 2 млрд долларов. По его словам, она будет включать необходимое вооружение для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также помощь Израилю защитить себя в борьбе с террористами, передает ТАСС.

    Он добавил, что пока у США есть возможности продолжать отравлять Украине все необходимое, включая «критически важные боеприпасы», однако необходимо, «чтобы Конгресс тоже действовал».

    Салливан подчеркнул, что на данный момент ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе, потому что США работает над пакетом финансирования для Украины и Израиля.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новые поставки американской военной помощи Израилю уже в пути.

    В четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.

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