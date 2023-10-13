Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.0 комментариев
На Западе усомнились в способности Турции помирить Израиль и Палестину
Politico: Турции вряд ли удастся урегулировать палестино-израильский конфликт
Любые посреднические усилия, в том числе и со стороны Турции, направленные на урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной, являются невыполнимой миссией, пишут западные СМИ.
«Израиль, вероятно, будет избегать любых компромиссов», – заявил американской газете Politico неназванный турецкий чиновник высокого ранга. По его словам, это может стать помехой на пути к мирным переговорам.
Еще одной проблемой, как считает эксперт Лондонской школы экономики и политических наук Селин Наси, является то, что Турция не рассматривает ХАМАС в качестве террористической организации. Она отмечает, что отношения Израиля и Турции оказались подорваны, когда Анкара решила предоставить убежище лидерам палестинского движения. Сближение Турции с ХАМАС, по ее словам, вызвало критику не только со стороны Израиля, но также со стороны США.
В свою очередь политолог из турецкого университета Кадир Хас Соли Озель считает, что, несмотря на попытки Тайипа Эрдогана усилить роль Турции на Ближнем Востоке и их прошедшие переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на ГА ООН, скорее всего, президент Турции будет занимать жесткую позицию в отношении Израиля. Анкаре также вряд ли удастся повлиять на позицию ХАМАС, поскольку палестинские радикалы «будут больше прислушиваться к сигналам, поступающим из Тегерана», считает эксперт.
Ранее в Еврокомиссия призвали Турцию сделать выбор, находится ли она на стороне Евросоюза и НАТО или же на стороне России, Ирана, палестинского движения ХАМАС.