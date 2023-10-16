Лавров обсудил Украину с главой МИД Китая

Главы МИД России и Китая Лавров и Ван И обсудили урегулирование украинского кризиса

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства сообщается, что стороны также обсуждали широкий круг международных и региональных проблем, включая резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке и проблематику безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лавров и Ван И подчеркнули важность укрепления тесной координации между Россией и Китаем, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, «Группе двадцати», АТЭС.

Кроме того, руководители ведомств выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского взаимодействия и обсудили вопросы двусторонней повестки, включая контакты на высшем уровне. Также обсуждалось сотрудничество России и Китая по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Пояса и пути».

Ранее президент Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором среди прочего заявил, что отношения между Россией и Китаем не складывались под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел и не стали результатом сиюминутной политической конъюнктуры в мире, они развивались на протяжении двух десятилетий аккуратно и спокойно.