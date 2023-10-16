Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Лавров обсудил Украину с главой МИД Китая
Главы МИД России и Китая Лавров и Ван И обсудили урегулирование украинского кризиса
Главы внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе переговоров в Пекине обсудили украинский кризис и политико-дипломатические пути его урегулирования, сообщили в МИД РФ.
В Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства сообщается, что стороны также обсуждали широкий круг международных и региональных проблем, включая резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке и проблематику безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Лавров и Ван И подчеркнули важность укрепления тесной координации между Россией и Китаем, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, «Группе двадцати», АТЭС.
Кроме того, руководители ведомств выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского взаимодействия и обсудили вопросы двусторонней повестки, включая контакты на высшем уровне. Также обсуждалось сотрудничество России и Китая по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Пояса и пути».
Ранее президент Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором среди прочего заявил, что отношения между Россией и Китаем не складывались под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел и не стали результатом сиюминутной политической конъюнктуры в мире, они развивались на протяжении двух десятилетий аккуратно и спокойно.