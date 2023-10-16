Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян

Путин: Спрос на китайские авто в России растет из-за улучшения их качества

Tекст: Вера Басилая

Президент считает, что у России и Китая есть очень хорошие перспективы сотрудничества в автостроении, судостроении, авиастроении, электронике.

По словам Путина, он недавно общался с людьми, «которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем», передает ТАСС.

«Мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», – отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%.