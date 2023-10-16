Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Израиль объявил эвакуацию жителей от границы с Ливаном
Израиль объявил план эвакуации жителей севера в районе до 2 км от ливанской границы
Управление по чрезвычайным ситуациям при министерстве обороны Израиля и Армия обороны страны объявили о реализации плана по эвакуации жителей северных районов до 2 км от ливанской границы.
В сообщении ЦАХАЛ говорится, что в план включены 28 населенных пунктов, передает ТАСС.
Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане.