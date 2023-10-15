Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».4 комментария
ЦАХАЛ начал наносить удары по целям «Хезболлах» в Ливане
Армия обороны Израиля сообщила об ударах по целям «Хезболлах» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в Ливане.
В сообщении указано, что ЦАХАЛ начал наносить точечные удары по объектам террористов из «Хезболлах» в Ливане, передает РИА «Новости».
Вечером в воскресенье стало известно о запуске ХАМАС 20 ракет из Ливана по израильским поселкам.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС. Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что армия страны проведет в секторе Газа «мощную и смертоносную войну».