Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
ХАМАС заявил о запуске 20 ракет из Ливана по израильским поселкам
С южно-ливанской территории запущено 20 ракет по территориям израильских поселений у границы с Ливаном, заявило боевое крыло движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам».
Запущено 20 ракет по поселениям Шломи и Нагария и прилегающим районам из южного Ливана, сообщило крыло, передает РИА «Новости».
Ракеты запущены в ответ на убийства гражданских лиц на юге Ливана в ходе израильских обстрелов.
В воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС. Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что армия страны проведет в секторе Газа «мощную и смертоносную войну».