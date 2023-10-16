Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Режим прекращения огня введен на юге сектора Газа
Al Arabiya: На юге сектора Газа введен режим пятичасового прекращения огня
Режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, введен в южных районах сектора Газа, для того, чтобы в анклав смогли доставить гуманитарную помощь, сообщил канал Al Arabiya.
По его сведениям, режим прекращения огня вступит в силу в 9.00 по местному времени (совпадает с московским), его вводят для того, чтобы в анклав смогли доставить гуманитарную помощь, а иностранцы смогли оттуда выехать, передает ТАСС.
Как отмечает Al Arabiya, сейчас на границе между сектором Газа и Египтом ожидают открытия КПП и гуманитарного коридора не менее ста грузовых автомобилей. В то же время Израиль продолжает наносить удары по Газе.
Ранее в ООН сообщили, что топлива в больницах Газы осталось на 24 часа.
До этого министерство здравоохранения сектора Газа обратилось к мировому сообществу с просьбой отправить медиков всех специальностей в анклав для спасения людей, раненых при обстреле со стороны Израиля.