Режим прекращения огня введен на юге сектора Газа

Al Arabiya: На юге сектора Газа введен режим пятичасового прекращения огня

Tекст: Вера Басилая

По его сведениям, режим прекращения огня вступит в силу в 9.00 по местному времени (совпадает с московским), его вводят для того, чтобы в анклав смогли доставить гуманитарную помощь, а иностранцы смогли оттуда выехать, передает ТАСС.

Как отмечает Al Arabiya, сейчас на границе между сектором Газа и Египтом ожидают открытия КПП и гуманитарного коридора не менее ста грузовых автомобилей. В то же время Израиль продолжает наносить удары по Газе.

Ранее в ООН сообщили, что топлива в больницах Газы осталось на 24 часа.

До этого министерство здравоохранения сектора Газа обратилось к мировому сообществу с просьбой отправить медиков всех специальностей в анклав для спасения людей, раненых при обстреле со стороны Израиля.