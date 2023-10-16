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    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

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    16 октября 2023, 08:57

    Режим прекращения огня введен на юге сектора Газа

    Al Arabiya: На юге сектора Газа введен режим пятичасового прекращения огня

    Tекст: Вера Басилая

    Режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, введен в южных районах сектора Газа, для того, чтобы в анклав смогли доставить гуманитарную помощь, сообщил канал Al Arabiya.

    По его сведениям, режим прекращения огня вступит в силу в 9.00 по местному времени (совпадает с московским), его вводят для того, чтобы в анклав смогли доставить гуманитарную помощь, а иностранцы смогли оттуда выехать, передает ТАСС.

    Как отмечает Al Arabiya, сейчас на границе между сектором Газа и Египтом ожидают открытия КПП и гуманитарного коридора не менее ста грузовых автомобилей. В то же время Израиль продолжает наносить удары по Газе.

    Ранее в ООН сообщили, что топлива в больницах Газы осталось на 24 часа.

    До этого министерство здравоохранения сектора Газа обратилось к мировому сообществу с просьбой отправить медиков всех специальностей в анклав для спасения людей, раненых при обстреле со стороны Израиля.

    15 октября 2023, 15:46
    Иран посоветовал Израилю прекратить удары по сектору Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа, соответствующее послание передано Израилю через его союзников, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Если израильские «преступления в секторе Газа» не прекратятся, то «завтра будет поздно», такое послание Тегеран передал Иерусалиму, сказал Абдоллахиян в интервью Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС.

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    15 октября 2023, 17:01
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант подчеркнул, что «это будет мощная, смертоносная и точная война. По его словам, эта война изменит ситуацию навсегда, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия уничтожит все тоннели ХАМАС в секторе Газа и всех боевиков движения.

    Напомним, в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС.

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    15 октября 2023, 23:40
    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам

    Экс-глава Роснано Чубайс занялся развозом гуманитарной помощи пострадавшим от атак ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс вместе с супругой режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян, сообщил экс-главред радиостанции Алексей Венедиктов* (признан в России иноагентом).

    В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии, на которых видно, как находящийся рядом с автомобилем Чубайс перебирает коробки с вещами.

    По словам Венедиктова, экс-главе Роснано помогает его супруга.

    Ранее стало известно, что экс-глава Роснано вернулся в Израиль после краткосрочного рабочего визита в Дубай.

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    15 октября 2023, 18:26
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

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    15 октября 2023, 10:50
    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану

    ЦАХАЛ заявил об обстреле Ливана в ответ на удар по северу Израиля

    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля наносят удары по территории Ливана в ответ на обстрел израильского населенного пункта Штула, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как указали в пресс-службе, после поступившей информации об обстреле населенного пункта Штула, Израиль на данный момент наносит удары по источнику огня в Ливане, передает РИА «Новости».

    Ранее Jerusalem Post со ссылкой на армию Израиля сообщила, что после прилета противотанковой ракеты по населенному пункту Штула у границы Израиля с Ливаном были ранены пять израильтян.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана, израильский беспилотник нанес по ним удар.

    Накануне израильские военные нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Ливана.

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    15 октября 2023, 15:28
    Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье.

    «ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», – заявил Нетаньяху в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Израиля.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что армия страны развернута по всей стране и готова к крупной наземной операции.

    До этого Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

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    15 октября 2023, 17:20
    В Белом доме не исключили применения ВС США в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби, отвечая на вопрос в интервью Fox News о том, исключено ли задействование американских войск в секторе Газа, сказал, что не станет исключать ничего, когда речь идет об освобождении американцев, передает ТАСС.

    Он добавил, что американская администрация пока не имеет планов или намерений отправлять ВС США для участия в конфликте Палестины и Израиля.

    Ранее глава минобороны Израиля заявил, что израильские военные планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» против ХАМАС. До этого в воскресенье премьер страны Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить это палестинское движение.

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    15 октября 2023, 23:48
    Армия Израиля заявила о поражении 250 военных целей в Газе

    Армия Израиля поразила 250 военных целей в Газе и ликвидировала одного из командиров ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    За последние сутки армия обороны Израиля поразила 250 военных целей в секторе Газа и ликвидировала командира южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаза Эида, сообщили в ЦАХАЛ.

    Из сообщения армии Израиля следует, что ЦАХАЛ поразил около 250 военных целей, в основном на севере сектора Газа, также был убит командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаз Эид, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на протяжении суток армия Израиля наносила удары по пунктам наблюдения, штабам и зонам запуска ракет, принадлежащим ХАМАС.

    Тем временем газета Times of israel сообщила, что по Израилю было выпущено большое количество ракет из сектора Газа. Также в данный момент слышны взрывы от работы системы ПРО «Железный купол».

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в Ливане.

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    16 октября 2023, 01:56
    Нетаньяху пригласил Байдена в Израиль

    Премьер Израиля Нетаньяху пригласил американского президента Байдена в Израиль в ближайшее время

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил американскому президенту Джо Байдену посетить Израиль в ближайшее время, пишет издание Times of Israel.

    По информации референта израильского премьера, американский президент получил приглашение посетить Израиль в виде визита солидарности, передает РИА «Новости».

    Как уточняет газета, Байдена пригласили посетить страну уже на этой неделе.

    По данным издания,  нынешний президент США может стать первым главой иностранного государства, посетившим Израиль после начала обострения конфликта.

    Политолог Марат Баширов считает маловероятным, что президент США в ближайшее время примет приглашение. «За соломинку хватается премьер. Байден не поедет пока не станет ясно, что Израиль быстро победит. Иначе – еще один черный шар в президентскую кампанию Байдена», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    Ранее в Белом доме заявили, что американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США.

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    15 октября 2023, 11:22
    ХАМАС назвало условие освобождения пленных

    FT: ХАМАС готово освободить пленных, если Израиль остановит бомбардировки Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катар и США пытаются завершить подготовку соглашения по освобождению мирных жителей, захваченных бойцами ХАМАС, движение согласно освободить пленных при условии остановки Израилем бомбардировок Газы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

    Как передает Financial Times, соглашение потребует от Израиля приостановить бомбардировки сектора Газа.

    Как заявил изданию неназванный источник, осведомленный о ходе переговоров, вчера прошли конструктивные встречи, и, похоже, ХАМАС готов освободить мирных пленных, но заявляет, что не может это сделать, пока продолжаются бомбардировки, передает РИА «Новости». Источник добавил, что им нужно, чтобы израильтяне прекратили бомбардировки Газы на короткое время, чтобы безопасно освободить пленных.

    Ранее в Израиле отказались давать свет и воду Газе до освобождения заложников.

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    15 октября 2023, 22:21
    ЦАХАЛ начал наносить удары по целям «Хезболлах» в Ливане

    Армия обороны Израиля сообщила об ударах по целям «Хезболлах» в Ливане

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в Ливане.

    В сообщении указано, что ЦАХАЛ начал наносить точечные удары по объектам террористов из «Хезболлах» в Ливане, передает РИА «Новости».

    Вечером в воскресенье стало известно о запуске ХАМАС 20 ракет из Ливана по израильским поселкам.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС. Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что армия страны проведет в секторе Газа «мощную и смертоносную войну».

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    15 октября 2023, 17:21
    Администрация США решила запросить более 2 млрд долларов для Украины и Израиля

    Tекст: Валентина Григоренко

    Администрация США планирует запросить существенно больше 2 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и на другие нужды, заявил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Как указал Салливан в интервью телеканалу CBS, сумма будет значительно больше 2 млрд долларов. По его словам, она будет включать необходимое вооружение для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также помощь Израилю защитить себя в борьбе с террористами, передает ТАСС.

    Он добавил, что пока у США есть возможности продолжать отравлять Украине все необходимое, включая «критически важные боеприпасы», однако необходимо, «чтобы Конгресс тоже действовал».

    Салливан подчеркнул, что на данный момент ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе, потому что США работает над пакетом финансирования для Украины и Израиля.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новые поставки американской военной помощи Израилю уже в пути.

    В четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.

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    15 октября 2023, 17:59
    В США допустили возможность вмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт

    Tекст: Валентина Григоренко

    Администрация США не исключает возможность вмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Как указал Салливан CBS, у США нет каких-либо новых разведывательных данных о наличии опасности для Израиля со стороны Ирана. По его словам, и вчера, и сегодня угроза реальная, и присутствует риск эскалации данного конфликта, открытия второго фронта на севере, и вмешательства Ирана в конфликт, передает ТАСС.

    Салливан выразил обеспокоенность по поводу подконтрольных сил, поскольку есть ливанская «Хезболлах», подконтрольная Ирану. Он отметил, что в последние несколько дней все наблюдали за стычками на северной границе, которые подчеркивают наличие риска эскалации. По его мнению, США не исключает риск вмешательства Ирана, поэтому нужно быть готовыми к любому возможному развитию событий.

    По словам Салливана, именно этим объясняется переброска авианосных групп в Средиземное море. Он добавил, что Вашингтон стремится «дать ясный сигнал с целью сдерживания, чтобы ясно дать понять, что в войне не должно быть эскалации».

    Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

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    15 октября 2023, 16:49
    Израиль решил уничтожить все тоннели в секторе Газа и всех военных ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская армия займется уничтожением тоннелей ХАМАС в секторе Газа, и всех боевиков движения, заявил глава минобороны Израиля Йоав Галант.

    Военная операция продлится до тех пор, пока не будут уничтожены все тоннели ХАМАС и все боевики движения, сказал Галант, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Между тем мэр израильского города Сдерот Алон Давиди сообщил Jerusalem Post, что эвакуация жителей населенного пункта подходит к концу, государство оплатит пребывание граждан в гостиницах как минимум всю следующую неделю.

    В городе проживает 30 тыс. человек.

    Ранее в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия уничтожит палестинское движение ХАМАС.

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    15 октября 2023, 17:26
    «Хезболла» заявила об уничтожении двух танков Израиля на границе с Ливаном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные в воскресенье якобы потеряли два танка, бронетранспортер при атаке боевого крыла «Хезболлы» на границе с Ливаном.

    При атаке против казармы военных Израиля у кибуца Ханита израильская сторона потеряла два танка и бронетранспортер, утверждает телеканал Al Jadeed со ссылкой на заявление «Хезболлы», передает ТАСС.

    Несколько израильских военнослужащих получили ранения или погибли, говорится в сообщении.

    До этого в воскресенье сообщалось, что израильские военные открыли ответный огонь после обстрела со стороны военного поста у ливанской границы.

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