Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».5 комментариев
ООН: Топлива в больницах Газы осталось на 24 часа
В Управлении ООН заявили о запасе топлива для больниц Газы только на ближайшие сутки
Запасов топлива в больницах Газы хватит еще на 24 часа работы, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Отмечается, что истощение запасов топлива во всех больницах Газы поставит под угрозу жизни тысяч пациентов, передает РИА «Новости».
Ранее министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщила, что все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля.