Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Минздрав сектора Газа призвал все страны мира помочь со спасением людей в анклаве
Министерство здравоохранения сектора Газа обратилось к мировому сообществу с просьбой отправить медиков всех специальностей в анклав для спасения людей, раненых при обстреле со стороны Израиля.
Ведомство призвало страны мира направить добровольные бригады врачей всех специальностей для спасения раненых в результате атаки Израиля, передает ТАСС.
Оно уточнило, что медицинские сотрудники сектора Газа погибли или были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее король Иордании Абдалла II поручил оставить иорданский полевой госпиталь в секторе Газа и продолжить его работу для поддержки.