Вандалы разгромили стадион английского клуба в Лондоне

В Тбилиси предложили Зеленскому думать об Украине, а не об Абхазии и Южной Осетии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Глава парламентского комитета по вопросам Кавказа Бека Одишария заявил, что у Грузии есть «мирный план, который подразумевает, в первую очередь, восстановление контактов с абхазами и осетинами, а уже потом решение территориальных вопросов».

«Мы ищем пути к сердцам. Грузины, абхазы и осетины должны сосуществовать мирно», – сказал он.

Бека Одишария пожелал «народу Украины, чтобы украинская власть сначала решила собственные проблемы по восстановлению территориальной целостности».

Другой член парламента Грузии от правящей партии Ираклий Кадагишвили поприветствовал заботу Зеленского о территориальной целостности Грузии, но подчеркнул, что Тбилиси только мирно будет делать это.

«Грузия не увязывает вопрос восстановления территориальной целостности с какими-либо военными действиями», – сказал он.

«Война разрушает, а не восстанавливает», – отметил он.

Накануне Зеленский, выступая перед участниками саммита экспедиционных сил в Швеции, сказал, что военное противостояние Украины с Россией открывает перспективы для Грузии восстановить свою целостность.