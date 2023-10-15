Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Вандалы разгромили стадион английского клуба в Лондоне
Неизвестные совершили нападение на стадион лондонского «Тоттенхэма», сообщили местные СМИ.
Как пишет Daily Mail, инцидент произошел 9 октября. Отмечается, что нападение прошло во время перерыва на матчи сборных, злоумышленники нанесли значительный урон стадиону, стоимость которого оценивается в 1,2 млрд фунтов стерлингов (более 1,4 млрд долларов), передает РИА «Новости».
По данным издания, стоимость ущерба оценивается в шестизначную сумму. По итогам расследования сотрудники правоохранительных органов задержали одного подозреваемого. Уточняется, что нападение на стадион никак не связано с обострением палестино-израильского конфликта и связями руководства «Тоттенхэма» с еврейской общиной.
По итогам восьми туров чемпионата Англии "Тоттенхэм" возглавляет турнирную таблицу с 20 очками.