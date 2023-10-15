Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».0 комментариев
ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Очакове Николаевской области
Сальдо: ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Очакове Николаевской области
Российские военные нанесли удар по элитному подразделению ВСУ на военной базе в городе Очакове Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очакове Николаевской области, потери противника составили около 20 боевиков, передает РИА «Новости».
Ранее российские военные поразили самоходную установку зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Соколовки Николаевской области.