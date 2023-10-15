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    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    20 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    26 комментариев
    15 октября 2023, 04:06

    Путин: Россия не видит в инициативе КНР «Один пояс, один путь» попытку кого-то подмять

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие воспринимают инициативу «Один пояс, один путь» как попытку кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, видим желание сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

    «Мы видим, что кто-то воспринимает ее как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

    14 октября 2023, 01:27
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина в вопросе палестино-израильского конфликта.

    В сообщении говорится, что движение ХАМАС высоко оценивает позицию главы РФ в отношении конфликта с Израилем, блокады Газа и ударов по гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    ХАМАС добавил, что приветствует усилия Москвы по «прекращению израильских ударов по сектору Газа».

    Ранее Путин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке думать о гражданском населении.

    Коментарии (25)
    13 октября 2023, 17:20
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что продается, в частности, оружие, но усомнился, что это делается на уровне руководства в Киеве.

    «Продают все, что угодно, все, что можно продать. Если оружие продается, продают оружие. Тем более что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока – это само собой разумеется, точно продают», – заявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В распоряжении России имеется информация о продажах оружия Украиной, в том числе на Ближний Восток, сообщил Путин. Однако российский лидер усомнился, что за этим стоит украинское руководство.

    «У нас, конечно, есть данные о продажах вооружения в том числе на Ближний Восток… У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины – понятно – но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно, там поток целый», – сказал он.

    Путин также усомнился, что Украина поставляет вооружение ХАМАС, но не исключил утечку оружия с ее территории. «Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен – очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать», – сказал президент.

    Ранее турецкие СМИ сообщили об использовании ХАМАС американского оружия с Украины.

    Коментарии (14)
    12 октября 2023, 20:04
    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

    Путин поручил изучить вопрос создания транспортного коридора через Монголию в Китай

    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края поручил рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского коридора и до 15 февраля предоставить доклад с предложениями о возможных мероприятиях по его созданию. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Кроме того, президент поручил правительству России совместно с правительством Красноярского края заняться развитием международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского, в частности, поддержанием в нормативном состоянии взлетно-посадочной полосы и реконструкцией перрона, определив сроки реализации и источники финансирования.

    В перечень поручений главы государства также вошли финансирование и реализация до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске и разработка программы развития туризма в Красноярском крае.

    Ранее Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»

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    13 октября 2023, 16:50
    Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
    Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжает получать голубое топливо из России по ценам, которые предложила сама, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому Газпрому. Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали, там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили», – сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В начале октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у российского Газпрома. Путин удивился, когда ему сообщили об отказе Молдавии покупать российский газ.

    Коментарии (46)
    13 октября 2023, 12:57
    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа

    Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа

    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые, заявил президент Владимир Путин на саммите глав государств СНГ.

    «Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.

    «Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.

    Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».

    Коментарии (12)
    13 октября 2023, 17:04
    Путин: Вы зря читаете американские СМИ

    Путин обвинил американские СМИ в искажении действительности

    Путин: Вы зря читаете американские СМИ
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам визита в Киргизию призвал не доверять американским средствам массовой информации, так как они зачастую искажают действительность.

    «Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень часто искажают действительность – достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов. Вы его послушайте, он даст вам хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат», – сказал Путин, комментируя публикации американских СМИ о якобы запустении российской авиабазы Кант в Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров назвал гарантом безопасности в Центральной Азии авиабазу Кант ВС России.

    Коментарии (8)
    13 октября 2023, 17:35
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    @ lia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль был беспрецедентно атакован, но отвечает достаточно жестокими методами, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

    «Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было – не только по масштабу, но и по характеру исполнения, – что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами», – сказал глава Российского государства, передает ТАСС.

    В первую очередь, подчеркнул Путин, необходимо думать о гражданском населении в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. «Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – сказал он.

    Напомним, в результате атак ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян. При ударе Израиля по сектору Газа погибли не менее 950 человек.

    Коментарии (23)
    13 октября 2023, 12:34
    Путин: Россия не зубоскалит из-за рецессии в Европе
    Путин: Россия не зубоскалит из-за рецессии в Европе
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущие экономики Евросоюза ушли в минус, но Россия не зубоскалит, не рукоплещет, хотя и констатирует этот факт, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

    «Основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус. Это рецессия. Мы не радуется, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет, но просто констатируем», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По словам президента, в отечественной экономике произошли масштабные изменения, позволяющие самостоятельно производить то, что раньше закупалось за границей.

    Путин отметил, что в структуре роста 3% остается за нефтегазовым сектором, а 43% приходится на промышленное производство.

    «То, что мы раньше в больших количествах закупали за рубежом – не все, конечно, это невозможно сделать все в один удар, – но многое начинает производиться в Российской Федерации», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин спрогнозировал сохранение за Россией первого места в мире по экспорту пшеницы.

    Коментарии (23)
    13 октября 2023, 17:27
    Путин объяснил колебания курса рубля
    Путин объяснил колебания курса рубля
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Курс рубля может колебаться по причине того, что валютная выручка в достаточном объеме не возвращается в страну, заявил президент России Владимир Путин.

    «Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего связанных с валютой. На первом этапе мы максимально все разбюрократили, но в силу различных обстоятельств, сейчас не буду их повторять, но наши экономические операторы достаточно быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать за рубежом», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как валютные ограничения помогут рублю.

    Коментарии (25)
    13 октября 2023, 13:11
    Путин назвал безальтернативное решение конфликта Израиля и Палестины

    Путин: Израиль имеет право на защиту, но нужно создание независимой Палестины

    Путин назвал безальтернативное решение конфликта Израиля и Палестины
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.

    Целью мирных переговоров, по словам Путина, «должна стать реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем». Израиль, как отметил президент, «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование». Глава государства добавил, что «нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами», передает ТАСС.

    «В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы [двум независимым государствам] просто не существует», – добавил российский лидер.

    Беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта стало масштабной трагедией для израильтян и палестинцев, сказал Путин. «То, что случилось, та масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке», – подчеркнул глава государства.

    Путин также заявил, что проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые.

    Коментарии (21)
    13 октября 2023, 18:12
    Путин рассказал, как и с кем отпраздновал день рождения

    Путин заявил, что в день рождения «сообразил на троих» с Токаевым и Мирзиеевым

    Путин рассказал, как и с кем отпраздновал день рождения
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что отмечал свой день рождения вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

    Путин, отвечая на вопрос, как он отметил день рождения, отметил, что Токаев и Мирзиеев остались 7 числа на обед. «Мы с ними втроем посидели. Сообразили на троих», – с улыбкой добавил он, передает ТАСС.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год. В этот же день Путин совместно с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым запустил поставки российского газа в Узбекистан. Главы государств присоединились к торжественной церемонии из подмосковной резиденции российского лидера (Ново-Огарево). По словам Путина, церемония не была приурочена к его дню рождения специально – «так получилось».

    Российского лидера также поздравили президент Кубы Мигель Диас-Канель, глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов.

    Коментарии (2)
    12 октября 2023, 18:27
    Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха
    Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым предложил обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    «Вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу беседу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части начнем, чтобы иметь возможность с коллегами высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов», – предложил Путин, передает ТАСС.

    Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча».

    До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

    Коментарии (7)
    12 октября 2023, 05:10
    Путин прибыл в Киргизию

    Путин прибыл в Бишкек на саммит СНГ

    Путин прибыл в Киргизию
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Бишкек, где состоится заседание Совета глав государств СНГ, сообщают информационные агентства.

    Это первый зарубежный визит российского лидера в 2023 году. В четверг он встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, запланировано подписание двусторонних документов. Позднее Путин примет участие в торжественном мероприятии в честь 20-летия российской военной авиабазы в Канте. Кроме того, он проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в пятницу. В этот же день у Путина состоятся переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

    Напомним, на днях глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил Жапарову, что из-за ряда обстоятельств не сможет принять участие в предстоящей встрече глав СНГ в Бишкеке.

    Коментарии (0)
    13 октября 2023, 17:48
    Путин прокомментировал возвращение Фридмана в Москву

    Путин: Судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от его поведения

    Путин прокомментировал возвращение Фридмана в Москву
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Каждый россиянин, где бы он ни находился, должен отвечать за нарушение российских законов, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Киргизию.

    Путин, отвечая на вопрос о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана в Москву, отметил, что не видит ничего аморального в выборе места жительства человеком, однако каждый должен отвечать за нарушение законов и соблюдать морально-этические нормы. «Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в РФ, то, естественно, каждый должен отвечать, где бы он ни находился – здесь или за границей», – добавил российский лидер, передает ТАСС.

    По его словам, судьба возвращающихся на родину людей тоже должна зависеть от того, как они себя вели по отношению к России. «Одно дело нарушать закон, а другое – нарушать морально-этические нормы в отношении своей Родины. Если человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда», – пояснил глава государства.

    Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве. Песков заявил, что в возвращении бизнесмена нет ничего необычного, и отметил, что возвращение уехавших из страны миллиардеров и звезд шоу-бизнеса является нормальным процессом.

    Накануне Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России.

    Коментарии (5)
    13 октября 2023, 12:48
    Путин предложил Еревану и Баку подписать мирный договор в Москве

    Путин заявил о готовности содействовать подписанию мирного договора между Ереваном и Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова оказать содействие в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном, встречу можно провести в Москве в любом формате, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

    «На повестке дня стоит подготовка мирного договора (Баку и Еревана), чтобы поставить точку в застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемерное содействие», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия согласна организовать переговоры в Москве, в каком угодно формате.

    Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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