Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.20 комментариев
Путин: Россия не видит в инициативе КНР «Один пояс, один путь» попытку кого-то подмять
Многие воспринимают инициативу «Один пояс, один путь» как попытку кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, видим желание сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.
«Мы видим, что кто-то воспринимает ее как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.