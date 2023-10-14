Гимн России впервые с февраля 2022 официально прозвучал в стране НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Четверо российских спортсменов стали чемпионами турнира: Баир Батлаев в весовой категории до 51 кг, Максим Кузнецов – до 54 кг, Габил Мамедов – до 63,5 кг, и Джамбулат Бижамов – до 75 кг.

Серебряными призерами Кубка Европы стали Соян Артыш и Вадим Щеблыкин в весовых категориях до 48 кг и до 86 кг соответственно.

Кубок Европейской конфедерации бокса (EUBC) проходил в Будве (Черногория) 8-14 октября. В нем приняли участие спортсмены из 33 стран Европы.

Напомним, МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России. Решение принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.

Кроме того, МОК в середине июня сообщил, что России и Белоруссии не будет в числе 203 национальных олимпийских комитетов, которым организация отправит приглашения на Игры в Париже. Позже глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что руководство МОК стало действовать в интересах украинских спортсменов.