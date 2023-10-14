Цены на топливо в Крыму снизились на несколько рублей

Эксперт: Советы евреям не носить иудейские символы в Мюнхене – это очень страшный звоночек

Политолог Корнилов прокомментировал советы евреям в Мюнхене не носить иудейские символы и вести себя незаметно

Tекст: Андрей Резчиков

«Советы евреям не носить иудейские символы – это очень страшный звоночек, потому что подобное происходит не только в Мюнхене, но и по всей Европе. Сейчас во всех местах компактного проживания людей еврейской национальности усиливаются меры безопасности», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

«Подобные явления происходят не только в Мюнхене, хотя к этому городу приковано особое внимание в связи с предстоящим юбилеем «пивного путча» 1923 года (также известен как путч Гитлера или путч Гитлера и Людендорфа). Это происходит по всей Европе, а также в США, Канаде и Австралии. В некоторых странах запрещают пропалестинские акции, а евреев просят не появляться в местах проведения акций в поддержку жителей сектора Газа в национальных нарядах и с символикой Израиля», – добавил эксперт.



Корнилов особо отметил заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что при подобных тенденциях Европу ожидает гражданская война. «В Британии, Франции, Германии мы видим много подобных эксцессов, и евреев действительно повсюду призывают соблюдать бдительность», – указал спикер.

Как пишут немецкие СМИ, евреям посоветовали быть внимательнее и вести себя неприметно, избегать пропалестинских демонстраций и не носить открыто израильские или еврейские символы в Мюнхене.

После атаки ХАМАС на Израиль в Берлине прошло несколько демонстраций в поддержку боевиков радикального палестинского движения. В среду суд немецкой столицы запретил проведение в городе пропалестинских демонстраций. Канцлер Олаф Шольц осудил антисемитские призывы и пообещал жестко пресекать любые правонарушения.

По словам Шольца, несмотря на то что тысячи людей сплотились в поддержку Израиля, страна видела «позорные изображения на наших улицах, на которых средь бела дня приветствовались самые жестокие террористические акты». Так он отреагировал на демонстрации в Берлине и Дуйсбурге, где участникам раздавались сладости и пирожные, а некоторые танцевали и аплодировали, явно радуясь зверствам, совершаемым в Израиле.

Шольц объявил о запрете в стране любой деятельности, восхваляющей преступления ХАМАС в Израиле, включая использование их символов или выражение похвалы убийствам, а также сожжение израильского флага. Шольц указал на особую ответственность Германии перед Израилем из-за ее предыдущей роли виновника Холокоста, в ходе которого были убиты 6 млн евреев.

8 ноября 1923 года в Мюнхене начался «пивной путч» – восстание немецких радикальных групп во главе с Адольфом Гитлером. Путч был подавлен на следующий день, а фюрер арестован. В тюрьме Гитлер написал свой знаменитый автобиографический труд Mein Kampf (внесен в список экстремистских материалов Минюста РФ) об идеях национал-социализма, на страницах книги он не скрывал ненависть в отношении еврейского народа.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что власти жестоко отреагируют на антисемитские действия и защиту терроризма. По его словам, страна не должна поддаваться «любой форме ненависти», а должна оставаться единой.

В Амстердаме несколько еврейских школ были закрыты в пятницу, чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей. Решение было принято после того, как бывший глава ХАМАС Халед Машаль призвал провести в пятницу по всему мусульманскому миру акции в поддержку палестинцев.

Накануне премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что его страна укрепляет безопасность своей еврейской общины, добавив, что наблюдается «повышенная бдительность в отношении антисемитских нападений».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал выделить 3 млн фунтов стерлингов дополнительного финансирования для защиты еврейских школ и синагог в ответ на сообщения о том, что антисемитские инциденты увеличились в стране на 324% по сравнению с данными за тот же период прошлого года.