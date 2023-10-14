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    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    13 комментариев
    14 октября 2023, 11:31

    ООН сообщила о дефиците питьевой воды в секторе Газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители сектора Газа вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита питьевой воды, что увеличивает риск заболеваний, сообщили в Организации Объединенных Наций.

    Управление ООН по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило, что жители Газы не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за прекращения подачи воды по водопроводной сети и остановки работы установок по опреснению, очистке воды, передает РИА «Новости».

    В связи с этим люди вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев. Это повышает риск распространения передающихся через воду заболеваний, подчеркнули в ООН.

    Ранее в ООН заявили о десятках тысяч палестинцев, покинувших свои дома после призыва Израиля.

    13 октября 2023, 14:52
    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту

    Яков Кедми: России стоит признать ХАМАС террористической организацией

    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной, сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    «Израиль наносит удары по Сирии, чтобы не дать самолетам из Ирана доставить оружие «Хезболле». В условиях, когда эта организация представляет нам угрозу, мы не можем допустить, чтобы она вооружалась современным оружием», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Израиль ничего не имеет против Сирии и не атакует ее армию. Но если через территорию арабской республики будут продолжаться поставки оружия для «Хезболлы», то силы ЦАХАЛ будут вынуждены пресекать их. Усиление шиитской организации представляет серьезную угрозу безопасности Тель-Авива», – отмечает собеседник.

    «И мы тем более не предпринимаем каких-либо действий против Москвы. Израиль воспринимает Россию как важный элемент безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Наша страна поддерживает связи с Кремлем и прилагает все усилия, чтобы российский контингент в арабской республике оставался в безопасности», – пояснил он.

    «Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной. Россия может поддерживать законные власти Палестины, но группировку, которая захватила власть в секторе Газа и теперь убивает мирных жителей, стоило бы признать террористической. Это было бы справедливо», – резюмировал Кедми.

    Ранее в МИД России предупредили Израиль о последствиях ударов по аэропортам Сирии. В ведомстве отметили, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями атаки оказались гражданские объекты.

    В дипведомстве также подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    В свою очередь министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. «Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа», – отмечают в сирийском дипведомстве.

    Напомним, ранее Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате воздушные гавани городов получили повреждения взлетно-посадочных полос.

    Позже, в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Коментарии (116)
    14 октября 2023, 01:27
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина в вопросе палестино-израильского конфликта.

    В сообщении говорится, что движение ХАМАС высоко оценивает позицию главы РФ в отношении конфликта с Израилем, блокады Газа и ударов по гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    ХАМАС добавил, что приветствует усилия Москвы по «прекращению израильских ударов по сектору Газа».

    Ранее Путин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке думать о гражданском населении.

    Коментарии (15)
    13 октября 2023, 12:57
    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа

    Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа

    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые, заявил президент Владимир Путин на саммите глав государств СНГ.

    «Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.

    «Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.

    Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».

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    13 октября 2023, 17:35
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    @ lia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль был беспрецедентно атакован, но отвечает достаточно жестокими методами, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

    «Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было – не только по масштабу, но и по характеру исполнения, – что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами», – сказал глава Российского государства, передает ТАСС.

    В первую очередь, подчеркнул Путин, необходимо думать о гражданском населении в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. «Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – сказал он.

    Напомним, в результате атак ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян. При ударе Израиля по сектору Газа погибли не менее 950 человек.

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    13 октября 2023, 13:11
    Путин назвал безальтернативное решение конфликта Израиля и Палестины

    Путин: Израиль имеет право на защиту, но нужно создание независимой Палестины

    Путин назвал безальтернативное решение конфликта Израиля и Палестины
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.

    Целью мирных переговоров, по словам Путина, «должна стать реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем». Израиль, как отметил президент, «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование». Глава государства добавил, что «нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами», передает ТАСС.

    «В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы [двум независимым государствам] просто не существует», – добавил российский лидер.

    Беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта стало масштабной трагедией для израильтян и палестинцев, сказал Путин. «То, что случилось, та масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке», – подчеркнул глава государства.

    Путин также заявил, что проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые.

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    13 октября 2023, 13:04
    Сенатор: Израильтяне и палестинцы понимают ложь Запада о позиции России

    Сенатор Долгов: Запад ставит Россию в один ряд с ХАМАС, чтобы переложить вину за конфликт

    Сенатор: Израильтяне и палестинцы понимают ложь Запада о позиции России
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Позиция России по палестино-израильскому конфликту довольно однозначна. Однако Запад, ставя Москву в один ряд с ХАМАС, пытается ее исказить. Но многие палестинцы и израильтяне не верят этой лжи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в ЕС призвали Турцию сделать выбор между НАТО и Россией с ХАМАС.

    «Заявление замглавы Еврокомиссии о том, что Турция должна сделать выбор между НАТО и Россией с ХАМАС направлено на решение нескольких задач. Во-первых, эти слова призваны разрушить связи между Москвой и Анкарой. Эрдоган, несмотря на наличие некоторых разногласий с Россией, стремится развивать с нами взаимовыгодные отношения. Это не нравится США и ЕС», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Вторая задача – искажение позиции Москвы по палестино-израильскому конфликту. Западные страны пытаются переложить вину за эскалацию на Россию. Однако именно Европа бесконтрольно посылала деньги палестинским организациям. Не исключено, что часть этих средств уходила экстремистам», – отмечает собеседник.

    «Россия выступает за мир на Ближнем Востоке. Безусловно, мы осуждаем терроризм, но считаем, что отвечать на него масштабными бомбардировками сектора Газа – не выход. Это будет только множить круг ненависти между сторонами конфликта. Поэтому необходимо политическое урегулирование ситуации», – подчеркивает он.

    «Россия может и должна сыграть важную роль в урегулировании конфликта. Также в ситуацию необходимо вмешаться ООН. США и Европа также могли бы поучаствовать в мирном процессе, но пока не хотят этого делать. Вместо этого они искажают нашу позицию. Но у них ничего не выйдет. Среди палестинцев и израильтян много здравомыслящих людей, которые видят реальную точку зрения Москвы», – резюмировал Долгов.

    Ранее замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Турция должна выбрать, находится ли она на стороне ЕС и НАТО или же на стороне России, Ирана и палестинского движения ХАМАС.

    Он сказал, что после эскалации палестино-израильского конфликта страны ЕС «единогласно признали право Израиля на самооборону», а также «осудили террористическую атаку». Поэтому Турция должна выбрать на какой стороне истории она хочет быть. «С нами – с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой», – отмечает Схинас.

    По его словам, «ответ должен быть совершенно ясным». Он также подверг Турцию критике за отказ ввести санкции против России. При этом он подчеркнул, что Турция остается ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в сферах иммиграции и торговли.

    Напомним, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули, что Израиль и Палестина должны незамедлительно прекратить огонь. Кроме того, страны готовы содействовать возобновлению мирных переговоров сторонами конфликта.

    Позже турецкий лидер отмечал, что против сектора Газа идет непропорциональное применение силы, лишенное какого-либо морального обоснования. Такие действия, по словам Эрдогана, могут привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене.

    Президент Турции заявил, что конфликт ведется постыдными методами и больше напоминает не войну, а массовое убийство. Анкара считает неправильными какие-либо действия против гражданского населения. «Мы считаем, у войны также есть мораль, и стороны должны ее соблюдать. К сожалению, этот принцип грубо нарушается в конфликтах в Израиле и секторе Газа», – подчеркнул Эрдоган.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил позицию России в палестино-израильском конфликте. Он отметил, что Москва придерживается сбалансированного подхода и сохраняет равную дистанцию к обеим сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.

    Песков также напомнил, что у России есть давние исторические связи и с палестинцами, и с израильтянами. С Израилем Россию объединяют миллионы соотечественников, которые переехали в эту страну, и забота о безопасности этих людей.

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    13 октября 2023, 20:37
    Израиль ввел бронетехнику в сектор Газа

    Израильская армия провела рейды по поиску заложников в секторе Газа

    Израиль ввел бронетехнику в сектор Газа
    @ Nasser Ishtayeh/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия Израиля заявила о проведении в пятницу локальных рейдов с участием бронетехники в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения заложников.

    В ходе рейдов ЦАХАЛ обзавелась доказательствами, которые могут помочь найти заложников, говорится в сообщении армии Израиля в ее Telegram-канале, передает РИА «Новости». Отмечается, что это не является началом наземной операции.

    Также сообщается, что солдаты израильской армии «нейтрализовали ячейку террористов и инфраструктуру, расположенную в районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпускала противотанковые ракеты по территории Израиля».

    Ранее военное крыло ХАМАС «Бригада Изз Ад-Дина аль-Кассама» заявило о гибели 13 заложников при ударах Израиля по сектору Газа.

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    13 октября 2023, 15:07
    Посольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах
    Посольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В списках пропавших без вести в результате обострения вооруженного конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС числятся 12 российских граждан, сообщили в посольстве России.

    В посольстве заявили, что число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти, по состоянию на 14:00 13 октября в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 российских граждан, передает ТАСС.

    Посольство России в Израиле отметило, что получает сведения, связанные с проверкой заявлений в отношении граждан России в оперативном режиме благодаря налаженному прямому контакту взаимодействия между главным штабом полиции Израиля и МВД России.

    Ранее стало известно, что уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле. До этого сообщалось о четырех погибших россиянах в результате нападения ХАМАС на Израиль.

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    13 октября 2023, 12:19
    Al Jazeera: Израильские танки наносят удары по Газе
    Al Jazeera: Израильские танки наносят удары по Газе
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские танки в пятницу наносят удары по восточным районам города Газа, сообщили СМИ.

    Под огонь, по данным вещающего из Катара канала Al Jazeera, попал район Эш-Шуджаия, передает ТАСС.

    Сообщений о пострадавших нет. Других подробностей не приводится.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что боевики палестинского движения ХАМАС укрылись в городе Газа в тоннелях под жилыми домами мирных жителей.

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    13 октября 2023, 13:47
    ХАМАС заявил о гибели 13 заложников при ударах Израиля по сектору Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За сутки в секторе Газа в результате ударов Израиля погибли 13 человек, которых палестинцы взяли в плен во время вторжения на территорию Израиля 7 октября, сообщило военное крыло ХАМАС «Бригада Изз Ад-Дина аль-Кассама» в соцсетях.

    По их данным, шесть заложников погибли в Северной провинции в двух разных местах, а семь – в провинции Газа в трех разных местах, передает РИА «Новости».

    Среди погибших есть иностранные граждане.

    По последней информации, жертвами бойцов ХАМАС в Израиле стали около 1,5 тыс. человек.

    Ранее глава Минэнергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не возобновит поставки электроэнергии, воды и топлива в сектор Газа, пока не будут освобождены все израильские заложники.

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    14 октября 2023, 10:24
    Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг

    Армия Израиля дала шесть часов жителям Газы для перемещения на юг «для их безопасности»

    Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Проживающие на севере сектора Газа более одного миллиона палестинцев должны переместиться как можно скорее на юг анклава для «их же безопасности», заявил спикер армии Израиля Авихай Адраи.

    В своей соцсети X он от лица властей Израиля призвал жителей Газы в последние дни покинуть город Газа и направиться на юг – армия Израиля позволит перемещаться по указанным улицам без каких-либо неприятностей с 10.00 до 16.00 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

    Также была опубликована карта, согласно которой жителям приморских районов позволят попасть к улицам Салах ад-Дина и аль-Бахр.

    Ранее в ООН заявили о десятках тысяч палестинцев, покинувших дома.

    Коментарии (15)
    14 октября 2023, 00:58
    Небензя: Ответственность за ситуацию на Востоке в большой степени лежит на США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ответственность за обострение палестино-израильского конфликта в большей степени лежит на США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах», – передает ТАСС его слова.

    Также он добавил, что происходящее на Ближнем Востоке стало возможным на фоне нарушений Израилем резолюций СБ ООН.

    Небензя добавил, что Россия признает право Израиля на самозащиту, но считает неприемлемыми действия, нацеленные на коллективное наказание палестинцев.

    Ранее Москва призвала освободить заложников палестино-израильского конфликта и создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения.

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    14 октября 2023, 09:19
    На Западе описали тяжелые последствия конфликта в Израиле

    Bloomberg: Расширение конфликта в Израиле может спровоцировать глобальную рецессию

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация с Израилем и ХАМАС может обернуться тяжелыми потрясениями в мировой экономике, пишет Bloomberg.

    Так, издание подчеркивает, что конфликт на Ближнем Востоке, «подобно прежним войнам» в том регионе может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что Ближний Восток является важнейшим поставщиком энергоносителей и ключевого морского пути, поэтому конфликт вызовет потрясения по всему миру.

    В материале указано, что мировая экономика все еще уязвима, она пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине.

    «Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию», – заверили авторы статьи.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года.

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    13 октября 2023, 15:36
    Глава Пентагона призвал изолировать ХАМАС ради мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ради достижения мира на Ближнем Востоке все должны осудить и изолировать ХАМАС, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Тель-Авиве.

    Он отметил, что такие меры необходимы для достижения устойчивого мира и безопасности в регионе, передает ТАСС.

    Между тем ранее Израиль рекомендовал своим гражданам, проживающим за границей, в пятницу, 13 октября, проявить особую осторожность из-за угроз палестинского движения ХАМАС устроить «день гнева» против евреев во всем мире.

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    14 октября 2023, 00:16
    Россия в резолюции СБ ООН призвала освободить заложников палестино-израильского конфликта

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, в котором призвала освободить заложников в зоне палестино-израильского конфликта.

    Также Москва предлагает Совету безопасности ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект резолюции.

    В документе говорится, что «СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня». В документе строго осуждаются насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Также есть призыв создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц и для доставки помощи.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за немедленное завершение конфликта между Израилем и Палестиной.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

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