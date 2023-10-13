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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

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    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

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    13 октября 2023, 12:45

    Путин заверил лидеров стран СНГ в устойчивости экономики России

    Путин заверил лидеров стран СНГ в устойчивости экономики России
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на заседании глав государств СНГ узком составе заявил, что ситуация в экономике России устойчивая, он прогнозирует рост ВВП по итогам года около 3%.

    «В России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития отношений (со странами СНГ). Я имею в виду прежде всего состояние российской экономики на сегодня, надеюсь, так оно и будет. Мы боремся за это, конечно, хотели бы еще большего, но в целом ситуация достаточно устойчивая», – приводит его слова ТАСС.

    «В этом году будет близко к 3% роста ВВП», – отметил Путин.

    Глава государства отметил, что ведущие экономики Евросоюза ушли в минус, но Россия не зубоскалит, не рукоплещет, хотя и констатирует этот факт.

    12 октября 2023, 20:04
    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

    Путин поручил изучить вопрос создания транспортного коридора через Монголию в Китай

    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края поручил рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского коридора и до 15 февраля предоставить доклад с предложениями о возможных мероприятиях по его созданию. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Кроме того, президент поручил правительству России совместно с правительством Красноярского края заняться развитием международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского, в частности, поддержанием в нормативном состоянии взлетно-посадочной полосы и реконструкцией перрона, определив сроки реализации и источники финансирования.

    В перечень поручений главы государства также вошли финансирование и реализация до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске и разработка программы развития туризма в Красноярском крае.

    Ранее Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»

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    12 октября 2023, 18:27
    Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха
    Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым предложил обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    «Вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу беседу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части начнем, чтобы иметь возможность с коллегами высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов», – предложил Путин, передает ТАСС.

    Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча».

    До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

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    12 октября 2023, 14:18
    Кремль назвал большим достижением объединение ПВО России и Киргизии
    Кремль назвал большим достижением объединение ПВО России и Киргизии
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Договоренность России и Киргизии о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) является большим достижением в совместной работе двух стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, такие совместные элементы очень важны, передает ТАСС.

    Парламент Киргизии ранее ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной системы ПВО.

    Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.

    Коментарии (8)
    12 октября 2023, 17:44
    Начались переговоры Путина и Алиева в Бишкеке

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча».

    Путин и Алиев находятся с визитом в Бишкеке, переговоры президента России и главы Азербайджана начались в государственной резиденции «Ала-Арча», передает ТАСС.

    Путин ранее отмечал, что намерен обсудить с Алиевым в числе прочих тем строительство международного транспортного коридора «Север – Юг». Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что российский и азербайджанский лидеры обсудят и вопросы, связанные с ситуацией вокруг Карабаха,

    Напомним, в пятницу Путин и Алиев примут участие в заседании Совета глав государств СНГ.

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    13 октября 2023, 12:57
    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа

    Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа

    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые, заявил президент Владимир Путин на саммите глав государств СНГ.

    «Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.

    «Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.

    Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».

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    12 октября 2023, 15:14
    Путин и Жапаров продолжили общение за неформальным обедом

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров после переговоров продолжили общение за неформальным обедом в госрезиденции «Ала-Арча».

    Путин и Жапаров после официальной встречи, переговоров с участием делегаций, подписания двусторонних документов отправились на торжественную церемонию по случаю 20-летия российской авиабазы Кант в Киргизии. После этого президенты России и Киргизии продолжили встречу за неформальным обедом, передает ТАСС.

    Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.

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    12 октября 2023, 14:02
    Путин отметил роль базы Кант в обеспечении безопасности Центральной Азии

    Путин отметил роль российской базы Кант в обеспечении безопасности Центральной Азии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

    «Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность», – передает ТАСС слова российского лидера.

    В рамках официального визита президента России в Киргизию представители двух стран подписали семь документов о сотрудничестве. В частности, утвержден меморандум о взаимопонимании между правительством России и кабинетом министров Киргизии по вопросам обеспечения биологической безопасности.

    Также приняты соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции и программа их взаимодействия на 2024–2025 годы. Минприроды России заключило два меморандума о взаимопонимании – с Министерством сельского хозяйства Киргизии (в области развития лесного хозяйства) и с министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора республики (о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов).

    Среди других документов – протокол о намерениях между Министерством образования и науки Киргизии и МГУ имени М.В. Ломоносова, а также соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии об условиях деятельности в Бишкеке Кыргызско-российского славянского университета.

    Путин отметил близость позиций Москвы и Бишкека по актуальным региональным и общемировым проблемам. Президент подчеркнул, что Россия и Киргизия координируют работу в ООН и на других ведущих международных площадках, в том числе в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ.

    Президент выразил признательность киргизской стороне за продуктивную совместную работу. По его словам, результаты визита будут способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений России и Киргизии и пойдут на благо всем гражданам двух государств.

    Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов. Кроме того, президенты вместе примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. В пятницу, 13 октября, Путин и Жапаров вместе с другими лидерами стран СНГ примут участие в заседании Совета глав государств объединения.

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    12 октября 2023, 14:41
    Путин: Российские военные работают героически и с полной отдачей

    Путин: Российские военные служат профессионально, героически и с полной отдачей

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи и оказывают содействие киргизским силовым структурам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью», – сказал Путин на мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы Кант, передает РИА «Новости».

    Путин заявил также, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе и вносит вклад в борьбу с такими острыми вызовами и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность.

    Российский глава государства в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу состоится саммит СНГ. В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры.

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    13 октября 2023, 12:34
    Путин: Россия не зубоскалит из-за рецессии в Европе
    Путин: Россия не зубоскалит из-за рецессии в Европе
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущие экономики Евросоюза ушли в минус, но Россия не зубоскалит, не рукоплещет, хотя и констатирует этот факт, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

    «Основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус. Это рецессия. Мы не радуется, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет, но просто констатируем», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По словам президента, в отечественной экономике произошли масштабные изменения, позволяющие самостоятельно производить то, что раньше закупалось за границей.

    Путин отметил, что в структуре роста 3% остается за нефтегазовым сектором, а 43% приходится на промышленное производство.

    «То, что мы раньше в больших количествах закупали за рубежом – не все, конечно, это невозможно сделать все в один удар, – но многое начинает производиться в Российской Федерации», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин спрогнозировал сохранение за Россией первого места в мире по экспорту пшеницы.

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    13 октября 2023, 11:59
    Путин на саммите сделал подарок другим главам стран СНГ

    Путин на саммите СНГ подарил другим лидерам антологии современной литературы

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в пятницу на полях заседания Совета глав государств СНГ преподнес книги в подарок коллегам.

    В частности, российский лидер презентовал антологии литературы стран СНГ в трех томах и антологии современной русской литературы в двух томах в эксклюзивном издании, передает ТАСС.

    В ходе саммита Путин заявил, что Украина с самого начала полномасштабно не участвовала в СНГ. При этом сам формат российский лидер назвал эффективным.

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    12 октября 2023, 14:14
    Путин заявил о поставке в Киргизию 1,2 млн тонн топлива

    Tекст: Вера Басилая

    В прошлом году Россия экспортировала в Киргизию порядка 1,2 млн тонн топлива, столько же планирует отгрузить и до конца этого года, сообщил президент Владимир Путин по итогам российско-киргизских переговоров.

    «Одной из важнейших отраслей российско-киргизского сотрудничества является энергетика, наша страна – основной поставщик нефтепродуктов в Киргизию, полностью обеспечивает нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле. В прошлом году Россия экспортировала в Киргизию порядка 1,2 млн тонн топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент отметил, что поставки осуществляются на льготных условиях, без взимания таможенной пошлины.

    Также Путин заявил, что надеется на укрепление и расширение военно-технического сотрудничества с Киргизией, союзнические отношения, символом которых является присутствие в Канте российского военного контингента.

    Ранее Путин, вручая орден Почета президенту Киргизии Садыру Жапарову, заверил, что Россия настроена на конструктивное развитие отношений с республикой.

    Также президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

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    12 октября 2023, 13:43
    Путин: Москва заинтересована в конструктивном развитии отношений с Бишкеком

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, вручая орден Почета президенту Киргизии Садыру Жапарову, заверил, что Россия настроена на конструктивное развитие отношений с республикой.

    Глава Российского государства отметил большое внимание киргизского коллеги к развитию взаимодействия Москвы и Бишкека. «Можете рассчитывать на такую же конструктивную и заинтересованную позицию, на такой же заинтересованный подход российской стороны», – приводит его слова ТАСС.

    Российский лидер обратил внимание, что работа Жапарова направлена на «развитие стратегического партнерства и союзничества России и Киргизии», он «последовательно выступает за упрочение российско-киргизских отношений, которые неизменно выстраиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов обеих сторон».

    «Не будет преувеличением сказать, что многие значимые достижения в развитии российско-киргизских связей в политике, экономике, науке, образовании и культуре стали в значительной степени возможны благодаря именно вашей активной позиции и личному заинтересованному участию в достижении результатов», – обратился Путин к Жапарову.

    «Мы знаем вас и как убежденного сторонника поступательного продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, укрепления атмосферы партнерства, доверия, сотрудничества в нашем общем регионе», – подчеркнул президент России, говоря о деятельности киргизского коллеги. Поздравляя с наградой, глава Российского государства пожелал президенту Киргизии «дальнейших успехов в государственной деятельности».

    Также Путин отметил, что Россия и Киргизия активно переходят в обоюдной торговле на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. «Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%», – сказал российский лидер.

    Ранее в четверг сообщалось, что Владимир Путин и его киргизский коллега начали переговоры в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

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    12 октября 2023, 14:33
    Путин и Жапаров приняли участие в мероприятии в честь юбилея российской базы «Кант»

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров приняли участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы «Кант» в Киргизии, где их ознакомили с эпизодом учений ОДКБ «Нерушимое братство – 2023».

    Церемония по случаю 20-летия российской авиационной базы «Кант» прошла в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, где присутствовали российские и киргизские военнослужащие. С докладами выступили командир авиабазы «Кант» Александр Кукса и военный комендант бишкекского гарнизона Данияр Исаков, передает ТАСС.

    Также лидерам доложили о проходящих с 9 по 13 октября на территории Киргизии совместных учениях ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» и показали эпизод проводимых маневров.

    Авиабаза была открыта в октябре 2003 года и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) ОДКБ в Центральной Азии. Ее основная задача – контроль воздушного пространства Средней Азии.

    Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.

    Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

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    12 октября 2023, 14:10
    Путин присвоил 78-й зенитной ракетной бригаде наименование «гвардейская»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Почетное наименование «гвардейская» присвоено 78-й зенитной ракетной бригаде, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Почетное наименование присвоено бригаде за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

    Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Документ вступает в силу со дня подписания.

    В конце сентября глава государства присвоил почетное наименование «гвардейский» 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиационному полку.

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    13 октября 2023, 11:56
    Путин: Украина никогда полномасштабно не участвовала в СНГ

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина с самого начала полномасштабно не участвовала в Содружестве Независимых Государств, заявил президент Владимир Путин.

    «Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы, не было ратификации», – приводит его слова ТАСС. «Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества», – подчеркнул российский лидер.

    Он отметил, что некоторые страны числятся в СНГ, хоть и не работают в этом формате. Тем не менее содружество, по словам российского лидера, остается эффективным форматом.

    «Взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки. Вместе с тем содружество остается надежным и, безусловно, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга», – сказал Путин.

    Путин подчеркнул, что за этой расхожей дипломатической формулировкой стоят реальные дела и реальное состояние отношений.

    Москва ранее заявляла, что Украина де-юре все еще остается в составе СНГ и является участницей более 150 международных договоров, подписанных по линии содружества.

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