Путин заверил лидеров стран СНГ в устойчивости экономики России

Tекст: Ольга Никитина

«В России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития отношений (со странами СНГ). Я имею в виду прежде всего состояние российской экономики на сегодня, надеюсь, так оно и будет. Мы боремся за это, конечно, хотели бы еще большего, но в целом ситуация достаточно устойчивая», – приводит его слова ТАСС.

«В этом году будет близко к 3% роста ВВП», – отметил Путин.

Глава государства отметил, что ведущие экономики Евросоюза ушли в минус, но Россия не зубоскалит, не рукоплещет, хотя и констатирует этот факт.