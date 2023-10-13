Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
Путин заверил лидеров стран СНГ в устойчивости экономики России
Президент Владимир Путин на заседании глав государств СНГ узком составе заявил, что ситуация в экономике России устойчивая, он прогнозирует рост ВВП по итогам года около 3%.
«В России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития отношений (со странами СНГ). Я имею в виду прежде всего состояние российской экономики на сегодня, надеюсь, так оно и будет. Мы боремся за это, конечно, хотели бы еще большего, но в целом ситуация достаточно устойчивая», – приводит его слова ТАСС.
«В этом году будет близко к 3% роста ВВП», – отметил Путин.
Глава государства отметил, что ведущие экономики Евросоюза ушли в минус, но Россия не зубоскалит, не рукоплещет, хотя и констатирует этот факт.