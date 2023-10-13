Российские войска сорвали четыре попытки ротации ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского

Tекст: Антон Антонов

Чехов сообщил, что машины с националистами уничтожены. Западнее Новодонецкого уничтожена разведгруппа ВСУ, а у Старомайорского – склад боеприпасов, передает РИА «Новости».

«Ланцетами» поражены украинские САУ М109 Paladin и РСЗО «Град» у Елизаветовки, орудие Д-20 у Новоукраинки, САУ «Акация» у Новоивановки. Также ударный беспилотник уничтожил минометный расчет ВСУ в районе Старомайорского. Авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ в Новомихайловке, Константиновке, Водяном и Угледаре, у Старомайорского и Урожайного.

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества сорваны и отражены пять атак украинских войск. На этом направлении ВСУ потеряли около 40 человек и пикап. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены около 15 артиллерийских расчетов противника. экипажи ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по трем опорным пунктам ВСУ, ракетные войска и артиллерия – по пункту временной дислокации ВСУ у населенного пункта Желанное, передает ТАСС.

Напомним, Минобороны России накануне сообщило, что за сутки нанесено поражение украинским живой силе и военной технике в 129 районах.