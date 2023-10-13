Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.14 комментариев
Сорваны четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска сорвали четыре попытки ротации ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского
Сорваны четыре попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины в районах Урожайного и Старомайорского, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил, что машины с националистами уничтожены. Западнее Новодонецкого уничтожена разведгруппа ВСУ, а у Старомайорского – склад боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Ланцетами» поражены украинские САУ М109 Paladin и РСЗО «Град» у Елизаветовки, орудие Д-20 у Новоукраинки, САУ «Акация» у Новоивановки. Также ударный беспилотник уничтожил минометный расчет ВСУ в районе Старомайорского. Авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ в Новомихайловке, Константиновке, Водяном и Угледаре, у Старомайорского и Урожайного.
Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества сорваны и отражены пять атак украинских войск. На этом направлении ВСУ потеряли около 40 человек и пикап. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены около 15 артиллерийских расчетов противника. экипажи ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по трем опорным пунктам ВСУ, ракетные войска и артиллерия – по пункту временной дислокации ВСУ у населенного пункта Желанное, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России накануне сообщило, что за сутки нанесено поражение украинским живой силе и военной технике в 129 районах.