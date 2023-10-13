Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.8 комментариев
Офис Зеленского заявил о ракетах с дальностью полета до 1 тыс. км у Украины
Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил об опытных образцах ракет с дальностью полета до 1 тыс. км
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что у Киева якобы имеются «отработанные экспериментальные образцы» ракет с дальностью полета 750 км – 1 тыс. км.
Подоляк заявил, что Украине требуется «не только производство дронов, но и ракетное производство». Он считает, что Украина могла бы добиться паритета в вооружении с Россией, если сможет масштабировать производства и получить инвестиции Запада. При этом Подоляк признал, что Украине не сделать «за полгода, например, тысячу ракет или 2 тыс. ракет». Однако, по его словам, Украина «инвестирует в это все», а власти страны «над этим работают», передает ТАСС.
Напомним, Украина пытается получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus (500 км), а от США – ATACMS (300 км). При этом Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Вероятно, речь идет о БПЛА, которые только собираются на Украине, причем на западные средства.