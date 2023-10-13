  • Новость часаМинобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Брянской и Белгородской областями
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    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите
    Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    13 октября 2023, 00:47

    Офис Зеленского заявил о ракетах с дальностью полета до 1 тыс. км у Украины

    Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил об опытных образцах ракет с дальностью полета до 1 тыс. км

    Tекст: Антон Антонов

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что у Киева якобы имеются «отработанные экспериментальные образцы» ракет с дальностью полета 750 км – 1 тыс. км.

    Подоляк заявил, что Украине требуется «не только производство дронов, но и ракетное производство». Он считает, что Украина могла бы добиться паритета в вооружении с Россией, если сможет масштабировать производства и получить инвестиции Запада. При этом Подоляк признал, что Украине не сделать «за полгода, например, тысячу ракет или 2 тыс. ракет». Однако, по его словам, Украина «инвестирует в это все», а власти страны «над этим работают», передает ТАСС.

    Напомним, Украина пытается получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus (500 км), а от США – ATACMS (300 км). При этом Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Вероятно, речь идет о БПЛА, которые только собираются на Украине, причем на западные средства.

    12 октября 2023, 17:20
    СМИ: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу

    Politico: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к странам НАТО

    СМИ: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе в среду, пишет газета Politico.

    «Появление Зеленского стало неожиданностью на встрече уровня министров, но в условиях, когда Украина сталкивается с возобновлением российского наступления на востоке (...), Киев отчаянно пытается увеличить поставки западного оружия и боеприпасов», – пишет Politico, передают «Известия».

    Украинский лидер обнаружил, что Европа не полностью сфокусирована на Украине из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины, при этом он настаивал, чтобы Иерусалим не вытеснил Киев из поля зрения, отмечает газета.

    По информации издания, министр обороны США Ллойд Остин заверил Зеленского в способности Запада поддерживать и Израиль, и Украину. Отмечается, что Киеву был дан ряд обещаний на тему военных поставок, однако внимание НАТО все больше уделяется ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее в Кремле заявили, что Зеленский «начинает надоедать» Западу.

    Коментарии (22)
    12 октября 2023, 14:48
    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском

    Военный эксперт Рожин: Основные сражения под Купянском будут проходить по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка

    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В связи с обстановкой на Купянском направлении для противника обостряется необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола. ВС РФ получают серьезные возможности для продвижения вперед. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском.

    «За последнюю неделю на Купянском направлении противник понес серьезные потери. Это вынудило ВСУ оставить занимаемые позиции и отойти на вторую линию обороны. Происходящее развитие событий позволило российским войскам продвинуться вперед и занять несколько новых опорных точек», – сказал военный эксперт Борис Рожин

    «В настоящий момент украинская армия удерживает территорию по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка. В дальнейшем основные сражения пройдут именно здесь, поскольку ВСУ важно продолжать прикрывать окраины Купянска. Кроме того, у противника возникла острая необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола», – подчеркивает собеседник.

    «На этом участке идет активная борьба за коммуникации. Российские войска ведут активное уничтожение мостов и переправ, в то время как украинские силы пытаются оперативно их восстанавливать. Для них это имеет принципиальное значение, поскольку без должных линий логистики сдержать наше наступление к западу от Сватово будет невозможно», – резюмирует Рожин.

    Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, большая часть украинских подразделений под натиском российских сил покинула ряд опорных пунктов на участке Синьковка – Петропавловка. Он отметил, что многие формирования противника уже утратили свою боеспособность.

    Марочко подчеркнул, что некоторые подразделения не так давно срочно доукомплектовывались необученным личным составом. Напомним, на Купянском направлении «Западная» группировка ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале министерства обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения улучшили свое положение по переднему краю. Суточные потери противника в среду составили до 280 человек убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Гвоздика». В районе города Волчанск Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.

    Коментарии (5)
    12 октября 2023, 08:20
    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском

    Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны в ряде опорных пунктов Купянского направления

    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские боевики на участке Синьковка – Петропавловка на Купянском направлении под натиском российских сил покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Большая часть украинских подразделений, которая ранее в срочном порядке доукомплектовывалась необученным личным составом, утратила боеспособность, передает РИА «Новости» слова Марочко.

    По данным Минобороны, на Купянском направлении за минувшие сутки уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника.

    Коментарии (24)
    12 октября 2023, 14:27
    Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

    Глава МИД Лавров назвал признанием безысходности слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

    Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление украинского президента Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией стоит трактовать как признание безысходности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, раз Зеленский сказал, что это – уже завершающая стадия, то стоит отнестись к этому как к признанию безысходности, передает ТАСС.

    «Не могу запретить ему это комментировать», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Зеленский заявил, что конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе.

    Коментарии (9)
    12 октября 2023, 15:00
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям у Урожайного и Новомихайловки в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Поражены живая сила и техника украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, поражены машина РСЗО «Град», американская самоходная гаубица М109 Paladin и САУ «Акация».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила семь атак украинских штурмовиков 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

    Поражена живая сила и техника 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны у города Купянска и поселка Берестовое (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 105 человек, танк, польскую САУ Krab, гаубицу М109 Paladin и также орудие Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила три атаки украинских штурмовиков 21-й и 67-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли на этом направлении 55 человек, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    «Южная» группировка на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ у Клещеевки и Первомайского (ДНР). Авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки (ДНР). ВСУ потеряли до 340 человек, танк и пять бронемашин.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская самоходная гаубица Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30. У Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР) уничтожены три склада боеприпасов.

    На Запорожском направлении отражены две атаки 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). Там украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, две боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, орудие Д-20, и американскую гаубицу М119.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек, 11 автомобилей и гаубицу Д-30. Также уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов у города Берислав (Херсонская область).

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 19:40
    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии

    Госдума поручила проверить релокантов на дискредитацию армии и руководства России

    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

    Парламентарий заявил в своем Telegram-канале, что в списке на проверку оказались артисты, бизнесмены, блогеры, которые ранее уехали и поливали грязью Россию, а теперь возвращаются и не несут никакого наказания за свои слова и поступки. По его предложению, проверят также и сына председателя правительства Самарской области Юрия Кудряшова, известного своими антироссийскими заявлениями.

    Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет.

    Коментарии (19)
    12 октября 2023, 07:45
    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на 600 м на Донецком направлении

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска отразили атаки вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и смогли вклиниться в оборону противника на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.

    Астафьев уточнил, что отражены атаки штурмовых групп пятой штурмовой бригады ВСУ, украинские войска потеряли свыше 15 военнослужащих. В свою очередь, российские войска вклинились в оборону ВСУ на 300–600 м в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что продвижению российских войск помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново. ВСУ потеряли 11 бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также миномет 120-го калибра. В результате контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили три крупнокалиберных миномета ВСУ и польскую САУ Krab у населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника, передает ТАСС.

    Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, а расчеты тяжелых огнеметных систем – по украинским опорным пунктам в районе Тимковки.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 06:43
    Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде

    Гладков сообщил о гибели ребенка в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгороде

    Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения украинского беспилотника фактически уничтожено два жилых дома, погибли три человека, в том числе маленький ребенок, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Также повреждено несколько жилых домов и автомобилей. Гладков объявил в Telegram, что решено изменить «график проведения нескольких мероприятий в городе».

    Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.

    Коментарии (17)
    12 октября 2023, 08:50
    В украинской военной разведке признали, что планы Киева «выбились из графика»

    Глава украинской военной разведки Буданов признал, что планы Киева «выбились из графика»

    В украинской военной разведке признали, что планы Киева «выбились из графика»
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ в собственных планах ведения боевых действий «выбились из графика», заявил начальник Главного управления украинской разведки Минобороны Кирилл Буданов.

    По его словам, ВСУ не просто отстают от графика, а полностью из него выбились, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Однако Буданов добавил, что «не все пошло кувырком».

    Кроме того, глава украинской военной разведки отметил, что с середины 2024 года Киев ожидает сокращения военной помощи от западных стран.

    «Дальше все будет зависеть от нас – как правильно сможем донести, показать и объяснить всем наши потребности, а кроме того, наладить увеличение производства», – заключил он.

    Накануне в Пентагоне заявили о намерении ВСУ продолжать контрнаступление зимой, несмотря на то что Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось.

    Коментарии (13)
    12 октября 2023, 19:48
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры уничтоженной ВС России железнодорожной станции Очеретино, которую ВСУ использовали как узел снабжения гарнизона в Авдеевке в ДНР.

    В Очеретино во время авианалета уничтожен железнодорожный узел и сразу несколько автоколонн с украинскими боевиками и вооружением, которые ВСУ спешно пытались перебросить к передовой.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как выглядит железнодорожная станция Очеретино, которая использовалась ВСУ как узел снабжения своего гарнизона в Авдеевке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что продвижению российских войск на Донецком направлении помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ – Авдеевская промышленная агломерация под Донецком – внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (4)
    12 октября 2023, 14:43
    Турецкие СМИ: ХАМАС использует американское оружие с Украины
    Турецкие СМИ: ХАМАС использует американское оружие с Украины
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Палестинское движение ХАМАС в конфликте с Израилем использует американское вооружение, которое было поставлено Украине, сообщило турецкое издание dikGAZETE.

    По данным издания, оружие, которое было отправлено на Украину и должно было использоваться на ее территории, оказалось в Палестине и теперь используется против Израиля, передает РИА «Новости».

    Этот факт подтверждают в ХАМАС и американские конгрессмены.

    Отмечается, что в прошлом году и. о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл говорил о том, что американское оружие может распространиться за пределы Украины.

    Издание пишет, что продажей оружия на черном рынке занимались лично командиры ВСУ. Так, Украина могла передать ХАМАС американские винтовки М4 и ракеты Stinger.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.

    Коментарии (7)
    12 октября 2023, 16:56
    Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе по Белгороду
    Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе по Белгороду
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара украинского беспилотника по Белгороду погибла четырехлетняя дочь журналиста Sputnik Хайбара Акифи, он сам и его супруга получили ранения, сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    Акифи получил тяжелое ранение, он находится в реанимации, его супруга Олеся также ранена, их четырехлетняя дочь погибла, сказал Киселев, передает РИА «Новости».

    Акифи 29 лет, он сотрудник афганской редакции Sputnik, его супруга – сотрудница БГТУ имени Шухова, кандидат филологических наук. Источник сообщил, что супруги приехали навестить пожилых родственников в регион.

    В министерстве здравоохранения сообщили, что сам журналист в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти ему жизнь. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что он находится в коме. Его супруга в реанимации после операции.

    Коментарии (12)
    12 октября 2023, 09:29
    В Польше предложили выставить счет Украине

    Польский политик Брылка предложила выставить Украине счет за оказанную помощь

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша, чтобы ее «уважали», должна выставить Украине счет за оказанную помощь в ходе конфликта киевского режима с Россией, заявила кандидат в депутаты польского Сейма от партии «Конфедерация» Анна Брылка.

    Брылка в ходе предвыборных дебатов заявила, что благодарность «не является валютой в международных отношениях». По ее словам, помощь Украине со стороны Польши оценивается в 100 млрд злотых (почти 24,5 млрд долларов), передает Ura.ru.

    Кроме того, она предложила выдвинуть жесткие условия в сотрудничестве с киевским режимом, в том числе прекратив «украинизацию» двусторонней торговли. Также Польша, по словам политика, хотела бы иметь доступ к процессу восстановления Украины после завершения конфликта.

    Ранее в Варшаве заявляли, что польско-украинские отношения входят в фазу деконъюнктуры, для возвращения к исходной точке потребуются титанические усилия.

    Коментарии (7)
    12 октября 2023, 14:53
    Посла России вызвали в МИД Чехии из-за «ударов» по селу Гроза

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии из-за якобы удара ВС России по украинскому селу Гроза, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство.

    В сообщении поясняется, что глава МИД Чехии Ян Липавский через своего заместителя вызвал посла России из-за «российского удара по украинскому населенному пункту Гроза в Харьковской области», передает РИА «Новости».

    Ранее посла России в Вене вызвали в австрийский МИД в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области.

    Посла вызывали в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области, где, по данным местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о произошедшем в поселке Гроза, указывал, что ВС России не наносят ударов по гражданским объектам.

    Коментарии (10)
    12 октября 2023, 02:20
    После атаки украинского БПЛА в Белгороде погибли два человека

    Гладков сообщил о двух погибших в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгородской области

    После атаки украинского БПЛА в Белгороде погибли два человека
    @ МЧС Белгородской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков сбитого украинского беспилотника погибли мужчина и женщина, под завалами может находиться ребенок, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Тела погибших извлекли из-под завалов в Белгороде. Кроме того, Гладков сообщил в Telegram, что пострадавший мужчина «находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей». Пострадавшая женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии, у нее «перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга». Один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично. Повреждения получили три машины.

    Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

    Коментарии (2)
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    Израиль сосредотачивает дополнительные силы на границе с Ливаном. На территории соседнего государства располагается группировка «Хезболла», выразившая поддержку движению ХАМАС. Какова вероятность вмешательства ливанской шиитской организации в палестино-израильский конфликт и как это решение повлияет на ход боевых действий? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

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