Зеленский: ВСУ успешно применили оружие с дальностью поражения 700 км

Эксперт: Украинская критика папы римского равносильна отказу от Евангелия

Глава Союза староверов Севастьянов назвал антихристианской критику Киева в адрес папы римского

Tекст: Евгений Поздняков

«Проблема заключается в том, что многие пытаются рассмотреть в фигуре папы политика. Однако он никогда не позиционировал себя в подобном ключе. Это человек, который является выразителем Евангельского учения. Его не интересуют склоки на международной арене и то, как к его словам относятся руководители различных государств», – сказал Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов, поддерживающий связь с понтификом.

«Папа римский ассоциирует свое поведение с Христом. Мессия нес божественную правду, даже вступая в конфликт с политическими деятелями. Отойти от подобной ролевой модели понтифик не может. Это будет стоить ему легитимности в глазах верующих. В связи с этим рассматривать его слова можно только с точки зрения Учения», – подчеркивает собеседник.

«В его понимании культура любого народа является боговдохновенной. Мировые события полностью подчинены воле Всевышнего. Каждый христианин искренне верит в эти постулаты. Борьба с историей равна борьбе с самим промыслом Творца. Мы обязаны собственным существованиям всем перипетиям прошлого, любое изменение в котором сделало бы нашу сегодняшнюю жизнь невозможной», – объясняет он.

«Кроме того, папа римский имеет полное право не относить себя к политическим фигурам. Ранее от Флоренции до Неаполя существовало государство – Папская область. Именно оно и создало всю современную западную культуру. Все значимые деятели искусства, такие как Рафаэль и Леонардо, творили по заказу Ватикана», – акцентирует Севастьянов.

«Однако оно было разрушено полководцем Гарибальди и Виктором Эммануилом – первым королем единой Италии. Эти деятели отобрали у папы все земли, включая Рим. Тем не менее понтифик не стал их осуждать. Из поколения в поколение главы католической церкви относились к Италии с глубоким уважением, называя культуру этой страны великой», – считает собеседник.

«При этом папа Франциск восхищается музыкой Джузеппе Верди несмотря на то, что тот был одним из разрушителей папской власти. Кроме того, своей любимой оперой понтифик называет «Тоску» Джакомо Пуччини, хотя все произведение построено на идее объединения итальянских земель. Он прекрасно понимает, что любое искусство стоит над политической сферой. В противном случае папе пришлось бы «отменить» не только Россию, но и Италию, и значительную часть европейской культуры», – уточняет он.

«Поэтому любой, кто сегодня критикует папу, открыто оспаривает учение Иисуса. Фактически агрессивные высказывания направлены против самого способа христианского восприятия истории. Идет отрицание и, следственно, борьба с самим Богом, с его промыслом. Эту ситуацию вообще не следует рассматривать с позиций «Русского мира». Речь идет о Евангельском мировоззрении папы», – подчеркивает собеседник.

«Поэтому папе никто не может запретить чтить и любить русскую культуру. Он обожает Достоевского, в частности, роман «Идиот». Напомню, что в книге фигура понтифика фактически приравнивается к антихристу, а католическое учение называется еретическим. В этой связи политика неприменима к институту папства. Он как бы возвышается над всеми земными распрями», – резюмирует Севастьянов.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что папа римский Франциск стал инструментом «российской пропаганды». Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. По его мнению, речь понтифика «разрушительна для современного гуманизма».

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что слова папы являются «безоговорочным прощением» империализма и одобрением идеи «русского мира». Напомним, Франциск обратился к католической молодежи РФ с призывом никогда не отказываться от прошлого страны. «Вы – наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности», – отметил он в онлайн-обращении.

Слова папы римского вызвали шквал негодования на Украине. Так, официальный представитель МИД страны Олег Николенко назвал речь Франциска «империалистической пропагандой». На критику дипведомства ответил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Он отметил, что понтифик хотел призвать российскую католическую молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России.

В Москве слова понтифика встретили позитивно. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что они совпадают с позицией РФ. Он отметил, что Франциск знает российскую историю, и подчеркнул, что достижения государства не ограничивается лишь Петром I и Екатериной II.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключался мотив подобного выступления папы и какие выводы из этого следует сделать самой России.