  • ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
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    Сбившая прохожую насмерть на самокате петербурженка получила условный срок
    Путин проведет открытый урок для школьников 1 сентября
    Захарова объяснила Киеву, что такое гуманизм
    В Москве пройдут рейды по велосипедистам и самокатчикам
    Правительство выделило 30 млрд рублей для повышения зарплат бюджетникам
    Новак сообщил о договоренности с ОПЕК+ по сокращению поставок нефти
    Мнения
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон, где Габон?

    Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Ко продолжают шантажировать Запад

    Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку ждет гонка на политических лафетах

    Сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов – Байдена и Трампа – до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

    3 комментария
    31 августа 2023, 18:33

    Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км

    Военный эксперт Кнутов: Новым дальнобойным оружием Украины могли быть БПЛА, атаковавшие аэропорт Пскова

    Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Владимира Зеленского об использовании ВСУ нового дальнобойного оружия неслучайно прозвучало именно сейчас. Тем самым он косвенно признал удар по аэропорту Пскова, чтобы поднять боевой дух своей аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский сообщил об успешном применении украинскими военными оружия с дальностью поражения 700 км.

    «Когда Зеленский говорит о применении оружия с дальностью 700 км, он скорее всего имеет в виду новые БПЛА, производство которых недавно было анонсировано Украиной», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Однако Зеленский врет, что этот БПЛА является собственной разработкой Украины. Действительно, внутри страны могут собирать дрон и производить часть деталей для него, но самые ценные запчасти и финансирование идут из западных государств», – акцентировал он.

    «Эти слова неслучайно прозвучали на Украине именно сейчас. Существует вероятность, что новый тип дронов использовался во время атаки на аэропорт Пскова. Зеленский своим заявлением косвенно подтвердил эту теорию и тем самым повысил боевой дух своей аудитории», – подчеркивает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Напомним, накануне Украина атаковала беспилотниками аэропорт Пскова. Специалисты в тот же день завершили устранение всех последствий налета БПЛА на инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор области Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    После атаки БПЛА Росавиация закрыла аэропорт Пскова для гражданских рейсов. Сегодня утром объект возобновил свою работу в штатном режиме.

    В результате удара на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв нет.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов подробно объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников на Россию. Им было отмечено, что офис Зеленского за счет массовых атак дронами пытается снизить эффективность защиты воздушного пространства РФ, а также посеять панику среди населения.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что спутники НАТО помогли украинским беспилотникам долететь до Пскова.

    30 августа 2023, 19:41
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Британская The Guardian опубликовала кадры одного из ночных ударов ВС России по целям в Киеве.

    Как утверждает The Guardian, украинские системы ПВО якобы сбили по меньшей мере 20 ракет, летевших в Киев с разных направлений. По версии издания, несколько зданий в городе были повреждены их обломками.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России в среду ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования поразили пункты управления и разведки ВСУ. В среду утром на Украине сообщали о повреждении объекта инфраструктуры под Киевом. Мэр города Виталий Кличко говорил о пожарах на месте взрывов в Дарницком и Шевченковском районах Киева и Киевской области.

    Коментарии (36)
    31 августа 2023, 02:57
    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

    Такер Карлсон: Война США с Россией начнется в 2024 году

    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
    @ Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году, заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле сообщил, что администрация Байдена «собирается воевать с Россией». «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом американский журналист усомнился в том, что США одержат победу, но отметил, что это «уже другой вопрос». Карлсон считает, что начало боевых действий с Россией станет для действующих американских властей политической мерой, которая позволит им, пользуясь полномочиями военного времени, сохранить власть.

    Телеведущий заявил, что внутренняя политика США криминализована, и это, по его оценке, приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать единственным выходом для них сохранение власти. Члены администрации Байдена не могут допустить прихода к власти оппонентов, включая бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку опасаются, что в случае проигрыша подвергнутся преследованиям, объяснил он.

    Потому, продолжил Карлсон, американским гражданам впредь придется переживать не только из-за преступлений руководства США, но также из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.

    «Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», – считает Карлсон.

    Вашингтон мог бы завершить украинский конфликт уже сегодня, уверен журналист. По его словам, украинской армии не существует без НАТО. Вашингтон, подчеркнул он, является единственной стороной, которая может добиться мира и предотвратить глобальную войну, угрожающей всему человечеству.

    Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявлял, что, ставя цель нанести России «стратегическое поражение», Соединенные Штаты фактически пытаются совершить самоубийство.

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    30 августа 2023, 20:57
    В ВСУ сообщили о гибели шести пилотов под Артемовском
    В ВСУ сообщили о гибели шести пилотов под Артемовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Шесть украинских пилотов погибли на Артемовском направлении, рассказал спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита.

    Пилоты погибли при выполнении боевого задания, они состояли в 18-й отдельной бригаде армейской авиации им. Игоря Сикорского, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    По его словам, погибшие имели офицерские звания.

    Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске. Там идут упорные бои. ВСУ пытаются закрепиться, но безуспешно.

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    31 августа 2023, 11:20
    Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России

    Il Fatto Quotidiano: Украина в своей ненависти к России дошла до абсурда

    Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Негативная реакция на Украине на речь папы римского Франциска о величии России доказывает ярую русофобию киевского режима, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

    Как отмечает издание, эта полемика – доказательство того, что военный конфликт вызывает отказ мыслительных функций и способности рассуждать критически, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркнуло, что, поскольку понтифик один из немногих сторонников мира на Западе, многие видят в нем союзника России и врага Украины, Европы и НАТО.

    «Но что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Отказаться называть себя русскими, чтобы напакостить Путину? Смотреть сериал с Зеленским в главной роли?» – задается вопросом автор статьи.

    В материале говорится также, что все, кто не оскорбляет русский народ и его великую историю, подвергаются жесткой критике, папа римский не исключение, говорится в материале.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что папа римский Франциск, который поддержал «русский мир», стал инструментом «российской пропаганды».

    Напомним, слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II.

    Коментарии (10)
    31 августа 2023, 10:04
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Группа диверсантов, состоящая из представителей СБУ, Главного управления разведки и Службы специальных операций ВС Украины разгромлена в Брянской области, сообщает ЦОС ФСБ.

    Уточняется, что операция была проведена совместными усилиями ФСБ, Росгвардии и МВД. Диверсанты проникли на российскую территорию с целью устроить «серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    По информации ФСБ, в Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро задержаны, трое из них получили ранения.

    Диверсанты имели при себе мощный арсенал оружия – автоматы производства США с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, огромное количество гранат и патронов образца НАТО, а также приборы ночного видения.

    Ранее сотрудники управления ФСБ по Омской области задержали агента украинских спецслужб, который занимался разведкой и наносил ущерб объектам инфраструктуры.

    До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который планировал совершить теракт, а после собирался выехать на Украину и вступить в «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Коментарии (58)
    31 августа 2023, 14:50
    Зеленский: ВСУ успешно применили оружие с дальностью поражения 700 км

    Президент Украины Зеленский сообщил об успешном применении украинскими военными оружия с дальностью поражения 700 км

    Зеленский: ВСУ успешно применили оружие с дальностью поражения 700 км
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, украинские военные успешно применили дальнобойное оружие собственного производства и поразили цель в 700 километрах, передает РИА «Новости».

    Также Зеленский отметил, что Киев получил большую партию бронированных автомобилей медицинской эвакуации, что сейчас необходимо для ВСУ.

    Кроме того, украинский президент добавил, что готовятся следующие шаги в рамках «зернового коридора».

    «Кабмин, наш офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, пункты «несокрушимости», бомбоубежища», – сообщил он.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит западных партнеров поставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS как можно быстрее.

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    31 августа 2023, 01:32
    Предсказано появление нового государства на месте Польши

    Mysl Polska: На месте Польши возникнет новое государство под названием «Укрополия»

    Предсказано появление нового государства на месте Польши
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша превращается в двунациональное государство, что в итоге приведет к превращению страны в новообразование под названием «Укрополия», пишут польские СМИ.

    В статье издания Mysl Polska говорится, что управлять Укрополией придется «методами, успешно опробованными режимом [президента Украины Владимира] Зеленского». К таким способам автор статьи Конрад Ренкас отнес террор, запрет реальной оппозиции, аресты, ограничения прав граждан, передает РИА «Новости».

    Польшу не считают на Западе по-настоящему демократической республикой, в отношении страны применяют термин «иллиберализм», то есть гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства, подчеркнул автор публикации.

    «Украинизация» Польши, по прогнозу автора статьи, обернется тем, что страна перестанет принадлежать коренному населению.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что в Польше зреет ненависть к Украине.

    Коментарии (24)
    30 августа 2023, 21:45
    Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе

    На Украине проверят все выданные после начала СВО справки о негодности к военной службе

    Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Украине решили проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года, говорится по итогам заседания СНБО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Отмечается, что выдача справок в период с 24 февраля 2022 года может быть связана с коррупционными нарушениями, передает ТАСС.

    Если справки граждане получили безосновательно и незаконно, то разбираться будет полиция, говорится в заявлении ведомства.

    Также Зеленский пообещал продолжить увольнять тех, кто использует должностные полномочия «против безопасности и обороноспособности государства».

    Напомним, на Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года.

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    31 августа 2023, 13:51
    Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории
    Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На подконтрольных киевскому режиму территориях осталось менее 20 млн жителей, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, приведя примерные расчеты численности населения страны.

    К 2022 году на Украине оставалось чуть больше 37 млн человек, но за вычетом населения неподконтрольных Киеву регионов и мигрантов получаются «грустные цифры» – 19,7 млн человек, указал зампред СБ России в своем Telegram-канале.

    В 2001 году на Украине, согласно переписи населения, проживало около 48,5 млн человек, многие из них уже тогда трудились за рубежом. В 2014 году отделились Крым и Донбасс. К началу февраля 2022 года «Украинский институт будущего» указывал, что в стране проживают 37,6 млн человек, схожие цифры приводило украинское правительство с опорой на электронную перепись 2019 года.

    Жители страны бегут оттуда, поскольку страна «нищая и опасная для жизни», это признают и украинские ведомства, и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, подчеркнул Медведев.

    Согласно данным ООН, после 24 февраля 2022 года в европейских странах проживают 8,6 млн человек, из них 2,8 млн – в России. Зампред Совбеза подчеркнул, что в отношении России у подсчетов ООН есть неувязка «пропагандистского толка».

    В начале февраля 2022 года на российской территории уже жили 1,9 млн граждан Украины, после 24 февраля 2022 года, согласно данным правоохранительных органов, в Россию прибыло свыше 5,2 млн человек. В сумме это до 7,1 млн человек.

    «ООНовские клерки умышленно не разглядели дополнительно выехавших 4,2 млн украинцев, для которых Великая Россия – историческая родина», – подчеркнул зампред Совбеза.

    По данным администраций Запорожской, Херсонской областей, статистических служб ДНР и ЛНР, после 24 февраля 2022 года там проживает 5,1 млн человек.

    Медведев отметил, что часть людей могут вернуться на Украину, но «верится в это с трудом», и отчетливо виден «вектор распада» страны.

    Коментарии (27)
    31 августа 2023, 14:22
    В Грузии назвали «омерзительным» убийство грузина украинским полицейским

    Правящая партия Грузии назвала «омерзительным» убийство грузина украинским полицейским

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Убийство украинским полицейским грузина Джумбера Силагава в Днепропетровске (Днепре) – это «омерзительно», заявил глава правящей в Грузии «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Убийство человека не оправдывают ни его нетрезвое состояние, ни неподчинение полиции. Это омерзительное преступление совершено на глазах жены и детей», – заявил он.

    По его словам, на Украине «виден тот же почерк, что и в Грузии (при правлении экс-президента Михаила Саакашвили) в 2004-2012 годах, и это проявляется не только в убийстве на улице, а и в рэкэте бизнеса, переоформлении телекомпаний и так далее, что вызывает сожаление».

    Кобахидзе также подверг критике «грузинских либералов» и сторонников экс-президента, которые пытаются найти оправдание этому убийству и пожелал Украине скорее освободиться от влияния Саакашвили.

    Силагава был застрелен полицейским, остановившим автомобиль для проверки документов, в спину и на глазах у жены и маленьких детей. В Тбилиси также возмущены, что на Украине идет процесс «героизации» стража порядка. В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью поддерживает действия правоохранителей.

    На Украине расследуют случившееся, полицейский задержан в связи с подозрением о превышении полномочий. При этом утверждается, что якобы Силагава бвл нетрезв и вел себя агрессивно.

    До этого в соцсетях Грузии призвали правительство страны жестко отреагировать на убийство украинскими полицейскими Силагава.

    Коментарии (15)
    31 августа 2023, 16:28
    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»

    В районе Купянска солдаты ВСУ начали наносить себе увечья, чтобы отправиться в тыл

    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, которые боятся попасть на горячие участки купянского фронта, все чаще прибегают к «самострелам», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Также он отметил, что отмечается и другое причинение вреда собственному здоровью для отправки в госпитали в тыловых районах, передает РИА «Новости».

    Источник уточнил, что по данным, полученным от пленных, иногда украинские военнослужащие просят своих сослуживцев за деньги нанести легкие увечья.

    Ранее стало известно о поставках Киевом кассетных снарядов под Купянск.

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    31 августа 2023, 14:47
    The Spectator: Запад потерял веру в способность Зеленского победить Россию

    The Spectator: Запад не верит в победу Украины в конфликте с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Западные союзники Украины не верят в способность украинского президента Владимира Зеленского одержать победу над Россией с теми военными ресурсами, которые ему пока предоставлены, заявил обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюс.

    Журналист считает, что поддержка США Зеленского ослабевает, а времени у него осталось мало, чтобы добиться успехов на поле боя, передает РИА «Новости».

    Мэтьюс пришел к выводу, что союзники Украины на Западе, уже, похоже не верят в победу Киева в конфликте с Россией.

    Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом, и почему Зеленский боится их проводить.

    Коментарии (16)
    31 августа 2023, 13:20
    Рогов рассказал о наиболее горячих боях в Запорожской области

    Рогов: По линии Вербовое – Работино ведутся наиболее активные бои на всем Запорожском направлении

    Рогов рассказал о наиболее горячих боях в Запорожской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытаются захватить Вербовое для выравнивания линии фронта и окружения Работино. Противник регулярно высаживает диверсионные группы, однако значительных успехов достичь ему так и не удалось. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС РФ уничтожили две штурмовые группы украинских войск на окраине села Вербовое.

    «Село Вербовое расположено к востоку от Работино. В настоящий момент противник активно пытается штурмовать населенный пункт, регулярно осуществляется высадка диверсионных групп. Однако слаженные действия российских военных не дают ВСУ прорваться», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Судя по всему, Украина хочет выровнять линию фронта и окружить Работино с восточной стороны. Связано это с тем, что центральная часть села на протяжении долгого времени находится в серой зоне, а осуществить успешную атаку с юга невозможно. Таким образом, на этом участке разворачиваются наиболее горячие бои во всей Запорожской области», – отмечает эксперт.

    «Противник высаживается в лесных районах – делает ставку на маскировку с помощью «зеленки». Однако мы достаточно успешно громим прибывающий личный состав ВСУ. При этом украинские солдаты несут большие потери в технике. Сейчас они пытаются ее беречь: после доставки военных на участок машины сразу возвращаются на базу», – подчеркивает собеседник.

    «Напор ВСУ объясняется тем, что занятие Вербового позволит противнику оперативно осуществить захват Работино. Кроме того, потеря данной территории приведет к продавливанию наших позиций глубоко на юг», – уточняет он.

    «Однако ситуация в Запорожской области остается контролируемой, противнику не удается достичь стратегического успеха. Сейчас в западных СМИ рассказывают о якобы прорыве первой линии обороны, но это откровенная ложь. В реальности дела у ВСУ обстоят довольно плохо», – резюмирует Рогов.

    Ранее ВС РФ уничтожили две штурмовые группы украинских войск на окраине села Вербового. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ночью противник дважды пытался прорвать рубеж российской обороны.

    Он отметил, что на этом участке фронта активно уничтожается западная техника, «потерю которой ВСУ переживают болезненнее, чем потерю простых солдат». При этом российские военные увеличили интенсивность огневого поражения по противнику и «не дают ему даже высунуть нос».

    Балицкий также рассказал, что в рядах украинских войск на Запорожском направлении все сильнее проявляются признаки усталости и панические настроения. По его словам, это не просто отчаяние и нежелание быть пушечным мясом, а именно паника, что каждый из них станет сакральной жертвой западных командиров.

    Ранее сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности на этом участке фронта.

    Коментарии (0)
    31 августа 2023, 05:32
    Под Красным Лиманом отразили атаку боевиков «Азова»

    Российские силы отразили на Краснолиманском направлении атаку боевиков «Азова»

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении атаки штурмовых групп ВСУ, включая националистов бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук.

    Потери украинской стороны, по его словам, составили более 60 украинских боевиков, также уничтожили БМП, боевую бронированную машину и два пикапа противника, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российские силы сбили два украинских беспилотных летательных аппарат «Лелека-100».

    Савчук добавил, что российские военные вскрыли и подавили около 30 артиллерийских позиций украинских националистов.

    Ранее также сообщалось, что Киев начал подвозить радикалов на Сватовский и Кременской участки фронта в Донбассе.

    Коментарии (4)
    31 августа 2023, 12:52
    Полонист: Польша может превратиться в Укрополию через несколько лет

    Полонист Стремидловский предсказал появление в Польше украинской автономии

    Полонист: Польша может превратиться в Укрополию через несколько лет
    @ Piotr Lapinski/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинские мигранты уже сейчас влияют на культуру и экономику Польши. В перспективе они будут участвовать и в политической жизни страны. Таким образом, Укрополия может стать реальностью через несколько лет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал полонист Станислав Стремидловский. Ранее польские СМИ предрекли превращение страны в двунациональное государство.

    «Огромное число украинских беженцев и переселенцев – уже сейчас большая проблема для Польши. Многие приехавшие не намерены покидать страну, а хотят осесть в республике на постоянной основе», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Украинцам больше не нравится перспектива сезонных работ, им нужны постоянные вакансии. Это, к слову, вынуждает Польшу привлекать в страну еще и мигрантов из Азии, дабы закрыть потребность рабочих рук на временных местах», – указывает собеседник.

    «При этом выходцы с Украины хотя и адаптируются к местным реалиям, но совершенно не готовы отказаться от своего языка и культуры. Они распространяют это в общественном пространстве. И не исключаю, что в скором времени украинцы попытаются пробиться в политику», – полагает эксперт.

    «Например, в Кракове сейчас много беженцев и переселенцев с Украины, так что стоит ожидать требований по поводу мест в местных органах власти. А потом украинцы обратят внимание на немецкую автономию, за которой зарезервировано место в Сейме Польши, и будут просить представительство уже на уровне государства», – отмечает он.

    Резюмируя, Стремидловский выразил уверенность в том, что «Укрополия» может стать реальностью уже через несколько лет, если поляки не смогут принять каких-то мер.

    Ранее в польских СМИ появилась информация о том, что страна превращается в двунациональное государство. Этот процесс приведет к трансформации в новое образование под названием «Укрополия», которое перестанет принадлежать коренному населению.

    В статье издания Mysl Polska говорится, что Укрополией придется управлять методами, успешно опробованными Зеленским. К таким технологиям автор публикации Конрад Ренкас отнес террор, запрет реальной оппозиции, аресты и ограничения прав граждан.

    Также подчеркивается, что западные страны не считают Польшу по-настоящему демократической республикой, в отношении страны применяют термин «иллиберализм», представляющий из себя гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.

    Напомним, издание Mysl Polska также ранее отмечало, что упорная приверженность украинскому флагу и «ненависть к России» в Польше приняли «отчаянный» характер. «Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша», – пишет автор статьи Станислав Белень.

    В свою очередь глава Польской крестьянской партии Косиняк-Камыш заявлял, что среди поляков все чаще наблюдается раздражение в отношении украинцев, которые нагло пользуются щедростью местных жителей.

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