Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
На оружейном форуме обсудили развитие стрелковой инфраструктуры в России
В России разработают дорожную карту развития стрелковой инфраструктуры на 2024-2027 годы, такое решение было принято по итогам первого всероссийского оружейного форума «Российский оружейный рынок. Развилка в развитии», прошедшего в четверг в Москве.
Участники оружейного форума приняли резолюцию, содержащую рекомендации всем субъектам стрелкового рынка по обеспечению устойчивого и динамичного развития отрасли, сообщили в концерне «Калашников», передает ТАСС.
Субъектами стрелкового рынка рекомендовано «отдавать приоритет продукции отечественного производства, воздержаться от любых действий, которые могут принести стрелковой отрасли России имиджевые, репутационные, финансовые и иные потери». Кроме того, поручено разработать дорожную карту развития стрелковой инфраструктуры на период 2024-2027 годы.
В ходе форума также обсудили необходимость подготовки предложений по внесению изменений в федеральный закон «Об оружии», касающихся упрощения оборота пневматического оружия.
«Разработать и ввести в действие программу образовательного модуля «Основы стрелковой подготовки для учащихся старшей школы», продолжить реализацию мер по расширению возможностей цифрового контроля за оборотом оружия и патронов для снижения издержек и административной нагрузки на участников оборота оружия», – говорится в резолюции.
Ранее концерн «Калашников» сообщил о запуске серийного производства новой снайперской винтовки Чукавина.