Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших учёных, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?0 комментариев
Снайперскую винтовку Чукавина отправили в серийное производство
Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) подтвердила надежность и качество на квалификационных испытаниях, после их окончания будет запущена в серийное производство, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».
Согласно сообщению пресс-службы, снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) успешно прошла квалификационные испытания. СВЧ по итогам испытаний будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства, передает ТАСС.
Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что первая массовая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) должна быть поставлена в войска до конца этого года.