Армия Израиля сообщила о подготовке к наземной операции в секторе Газа

Израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа

Политолог Саймон Ципис: Критерий успеха наступления Израиля – это ликвидация ХАМАС

Tекст: Илья Абрамов

«Перед Израилем в ходе наступления на сектор Газа стоят две основные задачи. Первая цель – ликвидация ХАМАС. Вторая – это освобождение ранее захваченных боевиками заложников, а также возвращение тел погибших на родину. Операция может занять около года», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Критерий успеха наступления Израиля – это ликвидация ХАМАС. Кроме того, позитивным результатом будет взятие под контроль сектора Газа и установление на данной территории военной администрации. Это позволит сохранить порядок, а также не допустить гуманитарной катастрофы с помощью поставок продовольствия и медицинского оборудования», – отмечает собеседник.

«Газа очень плотно застроена и заселена, но у ЦАХАЛ есть опыт боев в городских условиях. Израильская армия будет действовать малыми мобильными группами без использования бронетехники и артиллерии. ХАМАС использует для обороны все, что у него есть в наличии, в том числе смертников. Кроме того, следует ожидать, что боевики прикроются живым щитом из мирного населения», – подчеркнул эксперт.

«Также армия Израиля имеет моральные ориентиры и не будет убивать мирных жителей и издеваться над ними, как это делает ХАМАС. Однако боевиков она будет уничтожать. Пленных ЦАХАЛ, скорее всего, брать не будет, так как среди них могут быть смертники. От палестинцев же следует ожидать казней и пыток гражданских заложников и попавших к ним солдат», – резюмировал Ципис.

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) восстановил контроль над районом вторжения боевиков и переходит к полноценному наступлению. Он отметил, что ХАМАС «пожалеет» о нападении, а сектор Газа больше не будет прежним. Также он заявил об отмене всех правил ведения войны и объявил об отсутствии военных судов для израильтян.

Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла удары по более чем 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, которые ХАМАС использует для «финансирования терроризма». Также были поражены 200 объектов в Аль-Фуркане и еще 70 целей истребители ЦАХАЛ уничтожили в районе Дарадж-Туффаха.

Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, о чем заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, было одобрено и начало крупных боевых операций.