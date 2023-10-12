  • Израильский эксперт оценил риски обострения конфликта с «Хезболлой»
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    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    4 комментария
    12 октября 2023, 12:13

    Минобороны показало уничтожение танка ВСУ ракетой вертолета Ка-52

    Минобороны показало уничтожение танка ВСУ ракетой вертолета Ка-52
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники на Запорожском направлении.

    На видео экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 управляемой ракетой уничтожил танк ВСУ, который пытался вести огонь под прикрытием лесополосы.

    Накануне вертолеты и штурмовики российской группировки «Запад» нанесли 14 ракетных ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, противник потерял четыре взвода.

    10 октября 2023, 17:38
    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии

    Экс-советник главы Пентагона рассказал, как ВС России ликвидировали инструкторов ВСУ из Британии

    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России ликвидировали инструкторов, прибывших сражаться за ВСУ из Британии, сказал он в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

    По словам Макгрегора, Россия следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения, поэтому ВС России могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар, пишет Газета.ru.

    Так были ликвидированы британские и натовские советники в 48 км от фронта, также были уничтожены несколько сотен солдат ВСУ.

    Макгрегор отметил, что при пересечении границы Украины сразу попадаешь под наблюдение российской разведки.

    Коментарии (27)
    11 октября 2023, 09:18
    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26

    Шойгу: В России найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26

    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение по легким транспортным самолетам, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26, найдено, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам посещения авиастроительного завода «Авиастар» (входит в ПАО «Ил») в Ульяновске, где глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа.

    Шойгу проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100, а также провел рабочее совещание, в ходе которого назвал важнейшим и давно назревшим вопросом транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26.

    «Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.

    Также в ходе совещания министр обороны предложил принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. Он отметил, что число этих самолетов должно быть удвоено к 2025 году. «У нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов», – сказал министр.

    Глава Минобороны отметил, что с учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы. «Мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза», – отметил он.

    В мае обновленный после модернизации военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, прошедший летные и наземные испытания, был передан Минобороны России.

    Коментарии (29)
    10 октября 2023, 23:45
    Опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети распространяются кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

    Военкор Андрей Руденко отметил в своем Telegram-канале, что украинский истребитель был уничтожен новым барражирующим боеприпасом с дальностью поражения до 120 км.

    Ранее «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам.

    Коментарии (12)
    10 октября 2023, 09:25
    На Западе рассказали об искусных операциях РЭБ России на Украине

    BI: Войска РЭБ России проводят искусные операции в зоне СВО на Украине

    На Западе рассказали об искусных операциях РЭБ России на Украине
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Внимание в конфликте на Украине в большей степени уделяется танкам и БПЛА, однако войска радиоэлектронной борьбы с обеих сторон проводят «более искусные» и рискованные операции на линии фронта, пишут СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что Россия постоянно адаптирует тактику и совершенствует систему РЭБ, которая, согласно публикации, стала основной сферой инвестиций, передает «Вечерняя Москва».

    По словам автора статьи, «электронная война», возможно, не так заметна, однако может во многом влиять на ход боя.

    Со своей стороны полковник ВС США в отставке Джиан Джентайл заявил, что высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и вертолеты Ка-52 ВС России играют большую роль в отражении попыток украинского контрнаступления.

    Ранее СМИ писали, что Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя.

    Коментарии (5)
    11 октября 2023, 15:44
    Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки
    Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    Он уточнил в комментарии РИА «Новости», что контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. При этом Гагин подчеркнул, что к селу Бердычи только вышли, это не значит, что российские военные его взяли.

    По его словам, началась масштабная операция по освобождению Авдеевки. Российские военные планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артемовском.

    Накануне Гагин сообщил, что российские военные продвинулись в Авдеевке, были уничтожены как минимум два укрепрайона противника, потери Киева составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Коментарии (13)
    9 октября 2023, 14:58
    Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
    Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ рядом с Работино Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ у Вербового Запорожской области. Уничтожены более 15 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки украинских подразделений около Курдюмовки и Водяного Донецкой народной республики (ДНР).

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника возле Клещеевки и Андреевки ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины и два автомобиля, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника под Синьковкой, Орлянским Харьковской области и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили до 170 военнослужащих, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация».

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), сообщил Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Торского, Григоровки ДНР и Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 45 военнослужащих, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией отразили атаку 128-й бригады теробороны недалеко от Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям у Старомайорского ДНР. Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, машина пехоты, две боевые бронемашины, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих и гаубица Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (12)
    12 октября 2023, 07:45
    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на 600 м на Донецком направлении

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска отразили атаки вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и смогли вклиниться в оборону противника на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.

    Астафьев уточнил, что отражены атаки штурмовых групп пятой штурмовой бригады ВСУ, украинские войска потеряли свыше 15 военнослужащих. В свою очередь, российские войска вклинились в оборону ВСУ на 300–600 м в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что продвижению российских войск помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново. ВСУ потеряли 11 бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также миномет 120-го калибра. В результате контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили три крупнокалиберных миномета ВСУ и польскую САУ Krab у населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника, передает ТАСС.

    Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, а расчеты тяжелых огнеметных систем – по украинским опорным пунктам в районе Тимковки.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (9)
    12 октября 2023, 06:43
    Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде

    Гладков сообщил о гибели ребенка в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгороде

    Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения украинского беспилотника фактически уничтожено два жилых дома, погибли три человека, в том числе маленький ребенок, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Также повреждено несколько жилых домов и автомобилей. Гладков объявил в Telegram, что решено изменить «график проведения нескольких мероприятий в городе».

    Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.

    Коментарии (13)
    11 октября 2023, 05:15
    В США назвали серьезной угрозой для авиации ВСУ новую версию «Ланцета»

    Forbes: Уничтоживший штурмовик Су-25 под Кривым Рогом «Ланцет» стал серьезной угрозой для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона «Ланцет», который уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Экс в своей публикации пишет, что это был второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, находящемуся в Долгинцево. Он также отметил возможности новой версии дрона. По его словам,  аэродром Кривой Рог находится в 72,4 км от линии фронта на юге Украины, значит «Ланцет», нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон, ведь прежняя версия  была дальностью 40 км, передает РИА «Новости».

    Журналист убежден, что новая версия дрона серьезно угрожает ВВС Украины, а командование ВСУ не извлекло урок из уничтожения украинского МиГ-29 19 сентября.

    Ранее в Сети были опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.

    Коментарии (3)
    10 октября 2023, 14:57
    Рар: Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно

    Германский политолог Рар: Одновременная поддержка Германией Украины и Израиля спровоцирует недовольство в ФРГ

    Рар: Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против военной помощи Израилю, так как боится сокращения поставок на Украину. Одновременная поддержка офиса Зеленского и Тель-Авива, в свою очередь, приведет к снижению социальных расходов в ФРГ и росту недовольства среди населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Бундестаге выступили против военной помощи Израилю.

    «Берлин, если поступит такая просьба из Вашингтона или Тель-Авива, будет оказывать военную помощь Израилю. Кроме того, американцы обяжут ФРГ продолжить поддержку Украины. Тем более что военные расходы Германии не достигли требуемых в НАТО 2% ВВП, поэтому «резерв» на финансирование боевых действий у страны есть», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако одновременная поддержка Израиля и Украины приведет к урезанию бюджета на социальные расходы. Такая мера спровоцирует недовольство граждан внутри Германии. Кроме того, усилятся голоса оппозиции, требующей прекращения военных поставок на Украину. Если через месяц контрнаступление ВСУ остановится, то канцлер Олаф Шольц может даже заговорить о необходимости дипломатического урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Штрак-Циммерман одна из самых громких противников Москвы в Германии, Она считает, что Россия любой ценой должна проиграть на поле боя. Поэтому депутат Бундестага выступает против помощи Израилю. Вместе с тем она боится, что ФРГ будет поддерживать Тель-Авив в ущерб Украине», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, необходимо понимать, что в ФРГ достаточно большая доля исламского населения, которое поддерживает Палестину. Помощь Тель-Авиву вызовет уличные протесты или даже волнения внутри Германии. Аналогичная проблема сейчас стоит и перед Францией», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая представляет Свободную демократическую партию, выступила против оказания Германией военной помощи Израилю. Она заявила, что Тель-Авиву «не нужна военная поддержка» со стороны ФРГ. Однако он нуждается в солидарности со стороны международных организаций.

    В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Тель-Авиву. «Первая партия дополнительных систем безопасности уже направлена Израилю», – отмечает он.

    Кроме того, Кирби уточнил, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива дополнительных запросов на военную помощь, которые США намерены удовлетворить «наилучшим образом». При этом Штаты пока не планируют размещать войска в Израиле.

    На фоне эскалации палестино-израильского конфликта США также отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд». В ее состав также входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.

    Напомним, Тель-Авив попросил у Вашингтона малокалиберные авиационные бомбы, боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол». Как пишет Washington Post, эту просьбу следует рассматривать не как нехватку у Израиля противоракет, а как меру предосторожности в случае, если к конфликту присоединятся другие силы Ближневосточного региона.

    Коментарии (8)
    10 октября 2023, 14:27
    В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М

    Military Watch: В России увеличили производство успешно используемых на Украине Су-34М

    В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В России увеличили производство успешно задействованных на Украине истребителей Су-34, сообщает американский журнал Military Watch.

    В материале отмечается, что производство российского самолета, способного нести на себе «Кинжалы», увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в мае 2023 года, передает РИА «Новости».

    Также обозреватели заметили, что установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса.

    Накануне входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

    Напомним, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Коментарии (4)
    11 октября 2023, 01:07
    ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Рогов: ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные выбили украинские войска с нескольких позиций на Времевском направлении в Запорожской области, ВСУ потеряли десять опорных пунктов, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он пояснил, что в результате российских контратак на Времевском направлении украинские боевики оставили десять опорных пунктов и бежали. Рогов заявил, что ВС России существенно продвинулись на этом участке фронта, передает РИА «Новости».

    Ранее российская артиллерия поразила пункты дислокации ВСУ, склады вооружения и скопление техники в семи пунктах на Ореховском направлении в Запорожской области.

    Коментарии (4)
    10 октября 2023, 13:29
    Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской области, сообщило российское министерство обороны.

    Склад уничтожен в районе поселка Давыдов Брод, он принадлежал объединенной группировке ВСУ «Херсон», уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У поселков Серебрянка (ДНР) и Одаровка (Запорожская область) уничтожены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка украинской национальной гвардии.

    ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотников у поселков Романовское, Червоногорка (Запорожская область), Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7668 беспилотников, 441 ЗРК, 12 448 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6700 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    10 октября 2023, 14:12
    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине

    Американист Дудаков: США не смогут одновременно удовлетворять военные потребности как Украины, так и Израиля

    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине
    @ Михаил Маркив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины.

    «Вероятность принятия единого пакета помощи для Израиля и Украины вполне реальна. Это стало бы своеобразным компромиссом между республиканцами и демократами, которые по-разному смотрят на возможность еще больших финансовых вливаний в ВСУ. Однако не исключаю, что договоренности будут достигнуты только на бумаге», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В реальности работать и с Украиной, и с Израилем одновременно будет невероятно трудно. США рискуют столкнуться с ситуацией, когда им придется выбирать более приоритетное направление помощи. Напомню, что на поддержку офиса Зеленского уже ушла серьезная часть ракет и снарядов из запасов Вашингтона», – подчеркивает он.

    «К тому же обе страны отчаянно нуждаются в ракетах для систем ПВО. Это крайне важная статья помощи, в рамках которой не обойтись полумерами. Тель-Авив уже заявил о необходимости поставок боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Отказать ему будет трудно, и в этом случае поддержку недополучит Украина», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает NBC. По замыслу Белого дома, инициатива позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки ВСУ.

    Подчеркивается, что до сих пор остается неясным, сколько потребуется времени на то, чтобы объединить оба потока финансирования. Митч МакКоннелл, республиканец от штата Кентукки, в статье для The Wall Street Journal написал, что требования Тель-Авива «будут отличаться от потребностей ВСУ».

    Кроме того, он добавил: в Белом доме считают, что поддержка Израиля не повлияет на продолжение поставок Украине. Тем не менее действующей администрации придется серьезно «пополнить запасы всего, что будет отправлено Тель-Авиву в ближайшем будущем».

    Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о выделении дополнительной поддержки.

    По его словам, США намерены удовлетворить все нужды Израиля «наилучшим образом». Первая партия систем безопасности уже находится на пути к Тель-Авиву. При этом Вашингтон не планирует размещать войска на территории страны. Тем не менее в Штатах будут руководствоваться собственными интересами при рассмотрении данной возможности.

    Кирби отметил, что государство делает все возможное для защиты собственных интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств по всему миру. С этой целью Вашингтон и направил авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

    Коментарии (16)
    12 октября 2023, 02:20
    После атаки украинского БПЛА в Белгороде погибли два человека

    Гладков сообщил о двух погибших в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгородской области

    После атаки украинского БПЛА в Белгороде погибли два человека
    @ МЧС Белгородской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков сбитого украинского беспилотника погибли мужчина и женщина, под завалами может находиться ребенок, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Тела погибших извлекли из-под завалов в Белгороде. Кроме того, Гладков сообщил в Telegram, что пострадавший мужчина «находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей». Пострадавшая женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии, у нее «перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга». Один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично. Повреждения получили три машины.

    Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

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