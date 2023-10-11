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В Магадане отказались принимать предателей и релокантов
Губернатор Носов: Магадан не примет предателей и релокантов
Колыма не принимает подлых людей и предателей, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Так Носов отреагировал на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который накануне пригрозил Магаданом релокантам, которые покинули Россию и совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму».
Носов призвал избавиться от старых клише, тем более что произрастают они «от релокантов прошлого». «На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны», – приводит его слова РИА «Новости».
Колыма, как подчеркнул губернатор, динамично развивается и следует поручениям президента и правительства России. Региону нужны грамотные, образованные и профессиональные люди, указал Носов.