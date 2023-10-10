Японский депутат Судзуки вышел из партии из-за скандала с поездкой в Россию

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Судзуки извинился за доставленные партии неудобства и заявил, что хочет выйти из партии, передает ТАСС.

При этом Фудзита подчеркнул, что такое заявление от Судзуки руководством партии было принято, сам Судзуки к настоящему времени официальных заявлений по теме выхода из партии не делал.

Отмечается, что депутат не уведомлял руководство партии о своей поездке, как того требуют партийные правила.

Кроме того, его высказывания в интервью российским СМИ вызвали негативную реакцию – депутат сказал, что уверен в победе России и верит в ее будущее.

Сам Судзуки утверждает, что видео с интервью было вырезано из контекста, когда он говорил с призывом остановить боевые действия.

Ранее сообщалось, что дисциплинарная комиссия японской оппозиционной партии «Общество обновления Японии» решила исключить из своего состава депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, который без разрешения в октябре посетил Россию.

