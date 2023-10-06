Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.0 комментариев
Ветерана японской политики решили исключить из партии за поездку в Россию
Sankei Shimbun: Оппозиционного японского депутата Мунэо Судзуки исключат из партии из-за поездки в Россию
Дисциплинарная комиссия японской оппозиционной партии «Общество обновления Японии» решила исключить из своего состава депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, который без разрешения в октябре посетил Россию, сообщают японские СМИ.
Источники газеты Sankei Shimbun сообщили, что окончательное решение планируется утвердить 10 октября, передает ТАСС.
75-летний Мунэо Судзуки, депутат парламента Японии с 40-летним стажем, планировал визит в Россию еще в мае, однако из-за критики со стороны руководства партии был вынужден отложить поездку. В ответ на претензии в свой адрес он заявлял, что действительно заботится о национальных интересах своей страны, которым отвечает визит в Россию.
Неоднократно Мунэо Судзуки выступал за заключение мирного договора с Россией и развитие отношений двух стран.